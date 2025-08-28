TP HCM có bến xe buýt ở cửa ngõ phía tây bắc

Bến xe xây dựng ở huyện Hóc Môn (cũ) đưa vào khai thác ngày 28/8 góp phần tăng chỗ đậu xe buýt, hỗ trợ tái cấu trúc mạng lưới giao thông công cộng ở TP HCM.

Bến nằm gần đường Lê Quang Đạo (tên cũ là quốc lộ 22) với tổng diện tích hơn 10.300 m2, đáp ứng chỗ đậu cho hơn 60 xe buýt cùng nhiều tiện ích kèm theo. Đây là bến có quy mô xếp thứ hai ở thành phố, sau bến xe buýt Sài Gòn đặt tại Công viên 23/9 (quận 1 cũ), với tổng diện tích hơn 18.000 m2.

Xe buýt đậu ở bến Hóc Môn mới đưa vào khai thác, ngày 28/8. Ảnh: Hạ Giang

Bên trong bến xe mới đưa vào khai thác có nhiều khu tiện ích như: sân bãi, văn phòng làm việc, nhà chờ cho khách, các khu bán vé, căn tin, nhà vệ sinh. Cùng với bến xe, tuyến đường dài gần 200 m từ Lê Quang Đạo vào bến cũng đưa vào khai thác, tạo kết nối đồng bộ. Tổng mức đầu tư bến cùng đường nối hơn 133 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (chủ đầu tư), cho biết bến xe Hóc Môn đưa vào khai thác góp phần khắc phục tình trạng thiếu chỗ đậu cho xe buýt. Những năm qua, với 17 bến xe buýt và hai bãi hậu do trung tâm quản lý chỉ mới đáp ứng chừng 65% nhu cầu. Ngoài bến xe buýt Sài Gòn có quy mô lớn, những địa điểm còn lại đa phần diện tích nhỏ hẹp, hạn chế khả năng vận hành mạng lưới.

"Việc đưa vào hoạt động bến xe Hóc Môn không chỉ bổ sung hạ tầng, còn tạo điều kiện để thành phố tổ chức luồng tuyến mạng lưới xe buýt hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn", ông Dũng nói.

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Bùi Hòa An. Ảnh: Hạ Giang

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Bùi Hòa An cũng cho biết bến xe buýt Hóc Môn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông công cộng ở thành phố, giúp mở rộng phạm vi phục vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là khu vực cửa ngõ phía tây bắc. Công trình không chỉ giải quyết chỗ đậu xe buýt, còn hình thành một đầu mối giao thông mới, kết nối các phương thức vận tải hiện đại.

Theo ông An, những năm tới, tuyến Metro số 2 với lộ trình từ Bến Thành qua Tham Lương sẽ kéo dài đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, đi qua khu vực này. Khi đó, bến xe buýt Hóc Môn trở thành điểm trung chuyển quan trọng, gắn kết metro với xe buýt, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn và giảm phụ thuộc vào xe cá nhân.

TP HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có hơn 2.300 xe buýt hoạt động trên 164 tuyến, bao gồm cả trợ giá và không trợ giá. Bình quân, toàn mạng lưới phục vụ hơn 13.000 chuyến với hơn 300.000 khách mỗi ngày.

Giang Anh