TP HCM có cần rạp xiếc 1.400 tỷ đồng?

Xã hội đang trong giai đoạn khó khăn, suy thoái kinh kế, thất nghiệp khắp nơi, có thật sự cần thiết phải xây nhà hát, rạp xiếc nghìn tỷ đồng?

Dự án rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, quận 11, TP HCM vừa được khởi công ngày 25/4. Công trình gồm 14 tầng, diện tích sàn gần 10.300 m2 và 12 tầng nổi cao hơn 57 m, tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM Trần Thế Thuận, đây là công trình mang tầm quốc tế, với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn nghệ thuật biểu diễn xiếc quy mô lớn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại hoài nghi về giá trị và hiệu quả của dự án này. Độc giả Lê Văn Quyến nhận định: "Nhiều trường học thiếu nhà vệ sinh đạt chuẩn, có em phải nhịn cho đến khi về nhà. Sao TP HCM không dành ngân sách cho những nhu cầu cấp thiết này mà lại xây dựng rạp xiếc nghìn tỷ? Có bao nhiêu người xem và mỗi năm tổ chức được bao nhiêu lần? Trước đây, thỉnh thoảng có đoàn xiếc biểu diễn dựng rạp dã chiến ngoài trời, đến nay cũng không còn biểu diễn nữa. Điều đó chúng tỏ nhu cầu này không còn phù hợp. Quá lãng phí khi nay lại xây dựng rạp xiếc kiên cố".

Cùng chung quan điểm, bạn đọc Pham Thanh Tam đặt câu hỏi: "Thành phố cần thêm nhiều mảng xanh, công trình công cộng, nâng cấp cầu cống, bệnh viện, trường học, nhà ở xã hội, nhà tình thương... Xã hội đang trong giai đoạn khó khăn, suy thoái kinh kế, thất nghiệp khắp nơi, có thật sự cần thiết phải xây mấy cái nhà hát, rạp xiếc gây lãng phí tốn kém như thế này không?".

Lấy dẫn chứng từ dự án Nhà hát giao hưởng trước đây, độc giả Leehan so sánh: "Năm 2022, TP HCM đã cho tạm dừng thực hiện dự án Nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch ở Thủ Thiêm do cần ưu tiên cho các hoạt động an sinh xã hội và phục hồi kinh tế. Nguồn vốn dự định ban đầu của công trình là 1.500 tỷ đồng, về sau được xin tăng lên 1.988 tỷ đồng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2018-2024. Theo quan điểm cá nhân tôi, TP HCM nên tập trung các nguồn lực đầu tư cho các công trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hơn là xây dựng các công trình như nhà hát, rạp xiếc tốn kém thế này".

"Tôi không cần nhưng công trình như vậy mà cần thêm công viên cây xanh, trường học, bệnh viện. Việc bỏ tiền ra xây một công trình mang tính giải trí tinh thần rồi để 5 năm, 10 năm , 20 năm vẫn chưa hoàn thiện - như các công trình lớn vẫn đang trì hoãn - tôi thấy vô cùng lãng phí. Nên ưu tiên sử dụng ngân sách để xây các công trình cấp bách sẽ tốt hơn cho xã hội", bạn đọc Lý Hòa Diêm nói thêm.

Trong khi đó, với quan điểm trái chiều, độc giả Jgxy lại ủng hộ dự án: "Ngân sách nào ra ngân sách đó: y tế có ngân sách đầu tư y tế, văn hóa có ngân sách đầu tư văn hóa... vì vậy chúng ta không thể vì những ngành khác mà không cho xây dựng những nhà hát, rạp xiếc lớn để sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới được".

Đồng tình với lập luận trên, bạn đọc Dvnguyen đánh giá: "Hoan nghênh thành phố đã xây dựng một cơ sở văn hóa giải trí cho người dân. TP HCM thật sự thiếu nhiều cơ sở văn hóa như rạp xiếc như vậy. Cuộc sống cần phải có món ăn tình thần chứ đâu phải cứ mãi lao vào kiếm tiền rồi không biết nhu cầu giải trí ở đâu?".

Nhấn mạnh giá trị của các công trình văn hóa, độc giả Kiwa phân tích: "Cái nào ra cái đó. Rõ ràng công trình văn hóa ở ta cứ bị trì trệ đến mức trong suốt chục năm qua không có một công trình nào mới. Chúng ta cũng có nhu cầu giải trí và con cái sau này cũng có những giấc mơ nghệ thuật như thế này. Nếu cứ đổ tiền cho con cái đi học những cái này nhưng nhìn lại xem tài năng lại bị bỏ dở vì không có nơi để thể hiện mới là lãng phí".

Đó cũng là quan điểm của bạn đọc Một người Việt: "Xây cũng nói mà không xây cũng nói. Cần rõ ràng rằng, dù tôi không đi xem xiếc nhưng nhà biểu diễn nếu cần vẫn phải xây. Các bạn thử nghĩ xem, nếu có các đoàn văn hóa nghệ thuật của các nước đến giao lưu, thúc đẩy quan hệ hợp tác các nước, mà nhà biểu diễn, nhà hát, sân vận động đều không có thì phải làm thế nào?

Tôi chắc chắn nếu có một đoàn nghệ thuật quốc tế đến nước ta mà phải biểu diễn trong một công trình cũ kỹ, dột nát thì chúng ta sẽ nhận về vô số đánh giá tiêu cực. Dần dần, người ta sẽ không còn chọn Việt Nam là điểm đến nữa. Nếu xây dựng sân vận động, nhà hát, nhà thi đấu... mà bảo lãng phí sẽ là một sai lầm. Chât lượng cuộc sống không phải chỉ có ăn và ngủ, mà còn có xem phim, nghe nhạc... Nếu dẹp hết tất cả những công trình văn hóa đó, chỉ còn tối ngày đi làm, ăn uống, ngủ nghỉ thì làm sao nâng cao chất lượng sống của người dân được?".

