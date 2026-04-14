TP HCM chốt nhà đầu tư siêu cảng Cần Giờ gần 5 tỷ USD

Liên danh VIMC, Cảng Sài Gòn và đối tác ngoại được chọn làm nhà đầu tư cảng quốc tế Cần Giờ, định hướng thành trung tâm trung chuyển container lớn của khu vực.

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Liên danh thực hiện gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A.

Quyết định được đưa ra trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng phê duyệt cùng các cơ chế đặc thù của Quốc hội dành cho TP HCM.

Dự án có quy mô khoảng 571 ha, tổng chiều dài cầu cảng chính 7,5 km. Công suất thiết kế đến năm 2030 đạt 4,8 triệu TEU, tăng lên 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Giai đoạn đầu, cảng có 2-4 bến, tiếp nhận tàu trọng tải tới 250.000 tấn; dài hạn có thể mở rộng lên 13 bến.

Phối cảnh dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: Portcoast

Tổng vốn đầu tư hơn 128.872 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 15%, còn lại huy động từ các nguồn khác. Trong liên danh, Terminal Investment Limited Holding S.A. nắm 49%, VIMC 36% và Cảng Sài Gòn 15%.

Terminal Investment Limited Holding S.A. là thành viên của hãng tàu MSC - đơn vị vận tải container lớn nhất thế giới, hiện khai thác hơn 23 triệu TEU mỗi năm và kết nối trên 500 cảng biển. Tại Việt Nam, hãng đang hoạt động tại Hải Phòng, Đà Nẵng và khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Theo yêu cầu của UBND TP HCM, nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án trong 10 năm kể từ khi được giao đất; phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong 10 năm đầu và hoàn thành toàn bộ dự án trong 20 năm. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm.

Khi hoàn thành, cảng được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển container quốc tế, góp phần nâng vị thế hàng hải Việt Nam trong chuỗi logistics toàn cầu. Ước tính, khi đạt công suất thiết kế, dự án có thể mang lại nguồn thu 34.000-40.000 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho 6.000-8.000 lao động trực tiếp và hàng chục nghìn việc làm gián tiếp.

Khu vực Cần Giờ cũng đang được quy hoạch nhiều dự án hạ tầng lớn như khu đô thị biển gần 2.870 ha, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ và các tuyến đường kết nối liên vùng, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông.

Lê Tuyết