TP HCM cần tuyển 43.000 lao động trong hai tháng cuối năm

Dù lao động nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 27% so với cùng kỳ, Sở Lao động đánh giá tình hình ổn định, nhu cầu tuyển dụng cuối năm là 43.000 người.

Thông tin được Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM Nguyễn Văn Lâm nói tại cuộc họp báo của thành phố vào chiều 10/11 khi đề cập đến tình hình lao động, việc làm ở địa bàn.

Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM Nguyễn Văn Lâm tại họp báo, chiều 11/10. Ảnh: Thu Hằng

Ông Lâm cho biết vừa qua nhiều doanh nghiệp giày da, may mặc bị ảnh hưởng của biến động thế giới, nhất là bất ổn ở một số nước châu Âu. Tại TP HCM, một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Việt Nam Samho (Củ Chi), Công ty TNHH Tỷ Hùng (Bình Tân)... phải cắt giảm lao động. Một số doanh nghiệp phải sắp xếp lại thời giờ làm việc, không tăng ca. Trong tháng 10, thành phố giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho hơn 11.000 người, giảm 4% so với tháng 9, nhưng tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết sáng nay đã phối hợp Công ty Samho, cơ quan bảo hiểm xã hội đối thoại với công nhân. Hiện, nhiều lao động của công ty này phải chấm dứt hợp đồng khi chưa làm việc đủ 12 tháng nên không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Công nhân may Nhà Bè. Ảnh: An Phương

"Sau thương lượng, giới chủ của công ty Samho cam kết duy trì hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động làm việc hết 12 tháng để đủ điều kiện hưởng trợ cấp", ông Lâm nói, cho biết dự kiến chiều mai Samho sẽ tiếp tục đối thoại thêm với công nhân về các chế độ khác.

Ngành lao động TP HCM cũng đang phối hợp Công ty Tỷ Hùng để xử lý các vấn đề, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và hiện chưa có diễn biến mới.

Song song đó, các địa phương cần tổ chức sàn giao dịch việc làm, điều phối cung cầu lao động phù hợp. Vừa qua ở Củ Chi ghi nhận hơn 1.800 lao động mất việc, song nhờ làm tốt khẩu tuyển dụng đã tìm việc mới cho khoảng 1.500 người.

Hiện, TP HCM có gần 249.000 doanh nghiệp hoạt động với tổng số lao động làm việc tham gia bảo hiểm xã hội gần 2,5 triệu người, tăng hơn 345.000 người so cùng kỳ năm 2021 và tăng hơn 100.000 người so với 6 tháng đầu năm nay.

Thu Hằng