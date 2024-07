Toyota Vios thu hẹp khoảng cách với Hyundai Accent trong nửa đầu 2024

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất sau nửa đầu năm, Toyota Vios và Honda City bám sát theo sau.

Nửa đầu 2024, doanh số toàn phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam là 16.176 xe. Nếu so mức doanh số 23.102 xe vào nửa đầu 2023, lượng bán trong 6 tháng đầu năm nay thấp hơn gần 30%. So với năm ngoái, các mẫu xe trong phân khúc đều giảm doanh số, ngoại trừ Mazda2. Tuy vậy, mức tăng của Mazda2 không đáng kể, và cũng khá thấp so với đối thủ nên không tác động nhiều tới thị trường.

Các mẫu xe dẫn đầu trong phân khúc đều có doanh số bán thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Hyundai Accent tiếp tục là là mẫu xe bán chạy nhất, với 4.988 xe giao đến khách hàng. Toyota Vios bám sát phía sau với 4.215 xe, thua hơn 700 xe so với ngôi vị đầu bảng.

Khoảng cách này giữa Vios và Accent đã được thu hẹp khá nhiều nếu so với cùng kỳ 2023. Ở nửa năm ngoái, Accent bán gần 7.500 xe, còn Vios là gần 5.500, khoảng cách lên tới 2.000 xe.

Vị trí thứ 3 thuộc về Honda City, với doanh số nửa đầu năm là 3.316 xe, thấp hơn nhiều so với con số 5.194 vào cùng kỳ năm trước.

Trong số các mẫu xe dẫn đầu bảng, doanh số Accent hầu như luôn ở mức ổn định, chỉ giảm mạnh nhất vào tháng 2, theo đà giảm của thị trường vào Tết Nguyên đán. Các tháng còn lại doanh số luôn trong khoảng 850-970 xe.

Trong khi đó, hai đối thủ từ Nhật có mức doanh số kém ổn định hơn. Vios có một lần duy nhất giữ ngôi vương trong nửa đầu 2024 là vào tháng 4 (923 xe), còn City là vào tháng 3 (1.043 xe). Kể từ lúc lên đỉnh, doanh số của hai mẫu xe này có xu hướng giảm, trong đó City có biên độ giảm lớn nhất. Lượng bán cộng gộp của 3 mẫu xe đầu bảng chiếm 77% tổng phân khúc.

Hyundai Accent. Ảnh: HTC

Ở tốp dưới, các mẫu xe cũng giảm doanh số so với cùng kỳ năm trước. Mazda2 xếp thứ 4 với 2.372 xe, Mitsubishi Attrage là 1.091 xe, Kia Soluto là 186 xe. Suzuki Ciaz tiếp tục đội sổ, mẫu xe này đã ngừng bán từ tháng 5, theo đại diện Suzuki Việt Nam.

Trong nửa đầu năm, tình hình kinh doanh của các mẫu xe tốp dưới không có nhiều sự đột phá, chỉ duy nhất Mazda2 đã chiếm ngôi thứ 3 trong tháng của Honda City vào tháng 4 và 5, nhưng tháng 6 lại trở về hạng 4 quen thuộc.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến doanh số nửa đầu 2024 thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tình hình kinh doanh trong những tháng đầu 2024 của sedan cỡ B nói riêng, và các phân khúc khác nói chung bị chững lại do khách hàng đã dồn mua xe cuối 2023. Nhu cầu càng giảm hơn nữa khi vào tháng 4, thông tin về giảm lệ phí trước bạ xuất hiện, khiến khách hàng hoãn mua xe để chờ ưu đãi.

Toyota Vios tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMV

Bên cạnh đó, thị hiếu của khách Việt trong những năm qua đã chuyển sang những mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ/trung hoặc các mẫu xe MPV, vốn đa dụng và phù hợp với điều kiện đường xá. Các hãng đã tập trung giới thiệu sản phẩm ở phân khúc gầm cao, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn.

Trong khi đó ở phân khúc sedan cỡ B, chỉ duy nhất Accent là có giới thiệu phiên bản mới vào tháng 6, các mẫu xe còn lại chưa được cập nhật trong nửa đầu năm nay.

Hồ Tân