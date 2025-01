Toyota Vios đòi lại ngôi sedan cỡ B bán chạy nhất năm 2024

Với mức bán trong 2024 là hơn 14.000 xe, Toyota Vios ẵm danh hiệu sedan cỡ B bán chạy nhất năm mà Hyundai Accent nắm giữ vào 2023.

Tháng cuối 2024, thị trường xe cỡ B tại Việt Nam có sức bán không cao hơn các tháng trước, do ưu đãi lệ phí trước bạ đã chấm dứt. Cụ thể, có 4.550 xe giao đến khách hàng, thấp hơn 38% so với con số kỷ lục trong năm 7.352 xe của tháng trước đó. Tuy vậy, mức bán xấp xỉ 4.500 xe trong tháng 12 vẫn cao hơn tất cả các tháng không được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ của năm 2024.

Hầu hết tất cả các mẫu xe trong phân khúc B đều có doanh số giảm mạnh trong tháng cuối 2024. Hyundai Accent vươn lên đứng đầu với doanh số 1.861 chiếc, là mẫu xe có mức bán cao nhất, và biên độ giảm nhỏ nhất (-9,3%) trong tháng 12. Trong khi đó đối thủ Toyota Vios bị đẩy xuống hạng 2 với mức bán 1.504 xe, biên độ giảm gần 30% so với tháng trước.

Honda City bị đẩy xuống hạng 4 với mức biên độ giảm doanh số lớn nhất trong tháng 12, từ 2.327 chiếc trong tháng trước xuống chỉ còn 432 chiếc, tương đương mức giảm hơn 81%. Mazda2 thế vị trí thứ 3 của City, là xe duy nhất có doanh số tăng trưởng trong tháng là 542 chiếc. Mitsubishi Attrage và Kia Soluto giữ nguyên vị trí chót bảng, doanh số lần lượt là 172 và 39 chiếc, biên độ giảm lần lượt là 30% và 63%.

Xét cả năm, sự nỗ lực của mẫu xe Hàn Accent trong tháng cuối giúp tổng doanh số 2024 lên 13.538 chiếc nhưng vẫn không đủ để bảo vệ ngôi vị xe cỡ B bán chạy nhất năm, thay vào đó đối thủ từ Nhật Vios giành lấy danh hiệu này với tổng doanh số là 14.210 xe. City duy trì hạng 3 trong các xe bán chạy nhất năm với doanh số 10.500 chiếc. Cả 3 mẫu xe đầu bảng đều đạt mức doanh số trên 10.000 chiếc trong năm nay.

Toyota Vios tại thị trường Việt Nam. Ảnh:TMV

Ở các vị trí dưới có sự đổi ngôi so với năm trước. Mazda2 vươn lên vị trí bán chạy thứ 4 với 5.092 chiếc, còn Attrage bị đẩy xuống hạng 5 với mức doanh số thấp hơn một nửa so với 2023, chỉ 2.499 chiếc. Soluto duy trì thứ hạng 5 với 519 chiếc bán ra trong 2024, thấp hơn một nửa so với năm trước. Riêng Suzuki Ciaz đã bị khai tử từ giữa 2024, mức doanh số cả năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhìn chung, tổng doanh số xe cỡ B trong năm 2024, là 46.366 chiếc, giảm hơn 9% so với năm trước. Trong năm qua, chỉ duy nhất Accent là được giới thiệu phiên bản mới với những thay đổi về ngoại hình, nội thất, động cơ lẫn công nghệ an toàn. Tuy vậy, những thay đổi mang tính phá cách, mới lạ và khác biệt so với phiên bản trước đó của Accent nhận được nhiều ý kiến cả khen lẫn chê. Lượng bán của mẫu xe đứng đầu thị trường trong 2023 giảm mạnh trong năm nay, từ 17.452 chiếc xuống chỉ còn 13.538 chiếc.

Phạm Hải