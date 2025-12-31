Toyota sẽ cạnh tranh từ Ferrari đến Rolls-Royce

Hãng Nhật đang phát triển một chiếc GR GR và Lexus LFA mới cạnh tranh với những siêu xe hàng đầu, đồng thời mở rộng thương hiệu Century cao cấp.

Kể từ khi ra mắt bộ phận GR, Toyota đã hé lộ những tham vọng vượt xa những chiếc xe hatchback hiệu suất cao và coupe được tinh chỉnh. Giờ đây, sau các mẫu concept, bằng sáng chế và một loạt mẫu xe mạnh mẽ sử dụng hàng ngày, những mẫu xe hiệu suất cao mới đã ra mắt. Bên cạnh đó là một chiếc xe siêu sang mới đến từ thương hiệu Century vừa được thành lập.

Toyota dự định định vị tất cả các mẫu xe này ngang hàng với những chiếc xe tốt nhất từ Rolls-Royce, Bentley, Porsche và Ferrari. Những sản phẩm mới này được cho là không chỉ đơn thuần là để làm đẹp thêm cho cuốn catalogue của thương hiệu Nhật.

Lexus LFA concept 2025. Ảnh: DR

Một báo cáo mới từ Nikkei củng cố thêm ý định của Toyota, tiết lộ mức độ cam kết của thương hiệu này trong việc thiết lập vị thế của cả GR GT và Lexus LFA như những đối thủ đáng gờm trong thế giới xe hiệu năng cao.

Simon Humphries, giám đốc thương hiệu của Toyota, gọi những mẫu xe mới này là "đỉnh cao của dòng xe thể thao Lexus và GR".

GR GT sử dụng khung gầm hoàn toàn bằng nhôm đầu tiên của thương hiệu và động cơ V8 hybrid mà không chiếc xe nào khác trong dòng sản phẩm sở hữu. Mặt khác, Lexus LFA mới là một phiên bản kế nhiệm ngoạn mục của phiên bản gốc. Nó loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong và thay vào đó sử dụng hệ thống truyền động điện. Dự kiến xe bán ra vào năm 2028 hoặc có thể muộn hơn.

Sản phẩm của thương hiệu Century mới được định vị cạnh tranh với Rolls-Royce. Ảnh: Top Gear

Phiên bản GR GT chạy xăng đã được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2027. Phiên bản đua, GR GT3, có thể ra mắt ngay sau đó.

Toyota không chỉ muốn dừng lại ở việc gia nhập phân khúc siêu xe. Năm nay đánh dấu bước tiến của hãng vào hai lĩnh vực mới. Đầu tiên, hãng đang tái cấu trúc thương hiệu siêu sang Century để cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Rolls-Royce và Bentley. Dự kiến sẽ có một mẫu coupe cao cấp mang một số đặc điểm của GR GT hoặc LFA trong vài năm tới.

Mỹ Anh