Toyota tách Century thành thương hiệu riêng

Nhật BảnTừ một dòng xe, Century đã trở thành thương hiệu chủ lực mới của Toyota và hướng đến thị trường cao cấp.

Toyota đang tái cấu trúc chiến lược xe sang, biến Century thành một thương hiệu độc lập, đồng thời hé lộ một dòng sản phẩm rộng hơn, mang tính toàn cầu hơn. Bên cạnh Lexus là thương hiệu hạng sang của tập đoàn từ nhiều năm nay, Century thậm chí mang lại sự sang trọng hơn thế.

Toyota cho biết hãng có kế hoạch giữ Century tách biệt, đồng thời mang lại cho Lexus một sự tự do mới. Trong khi Toyota vẫn sản xuất xe cho thị trường đại chúng, Lexus phục vụ phân khúc xe sang, còn Century thì chinh phục giới sành sỏi.

Trong một buổi thảo luận trước thềm triển lãm ôtô Nhật Bản (Japan Mobility Show, tên mới của Tokyo Motor Show), Chủ tịch hội đồng quản trị Akio Toyoda giải thích quyết định nâng tầm vị thế của Century trong hệ thống phân cấp thương hiệu. Ông thừa nhận rằng cho đến nay, thương hiệu này vẫn chưa được định hình rõ ràng, đồng thời cho biết ông hình dung ra một thứ gì đó "vượt trội hơn Lexus".

Mẫu concept One of One của Century dự kiến ra mắt cuối tháng 10. Ảnh: Toyota

Toyoda thừa nhận rằng quy mô sản xuất hàng loạt của Toyota thường ảnh hưởng đến việc Lexus phụ thuộc vào các mẫu xe có số lượng lớn. Tuy nhiên, ông tin rằng Lexus nên "vượt lên trên cả mong đợi" ở phân khúc cao cấp. Vì thế, Century sẽ chiếm một vị trí hoàn toàn mới, tồn tại "trong một đẳng cấp riêng".

Century hiện có hai dòng sản phẩm: chiếc sedan truyền thống ra mắt lần đầu vào năm 1967, và chiếc SUV cỡ lớn ra mắt vào năm 2023. Mẫu xe ý tưởng One of One, sẽ ra mắt tại Tokyo, là hình ảnh xem trước của một chiếc coupe hai cửa hạng sang và gầm xe cao.

Hãng Nhật cũng thể hiện gu thẩm mỹ với những sáng tạo độc đáo, chẳng hạn chiếc Century SUV mui trần được thiết kế dành riêng cho các nghi lễ, cho thấy sự sẵn sàng khám phá các đơn đặt hàng riêng, giống như Rolls-Royce.

Trong khi đó, Lexus vẫn hoạt động trên nhiều phân khúc, cung cấp mọi thứ từ SUV LBX nhỏ gọn đến sedan hàng đầu LS (mặc dù sẽ không còn lâu nữa) và SUV cỡ lớn LX. Gần đây, thương hiệu này cũng đã giới thiệu mẫu concept Sports Coupe gợi ý về một mẫu xe điện hiệu suất cao. Nhưng tham vọng của Toyoda dành cho Lexus còn vượt xa mong đợi.

LS Concept, viết tắt của Luxury Space, là một chiếc minivan ba hàng ghế, 6 bánh, chạy điện, dự kiến ra mắt tại Tokyo. Theo Lexus, đây không chỉ là một thử nghiệm thiết kế, mà còn thể hiện tầm nhìn của thương hiệu về "một hình thức xe sang mới", một mẫu xe thậm chí có thể kế nhiệm chiếc sedan LS đã lỗi thời.

Hồi tưởng về nguồn gốc của Lexus vào năm 1989, Toyoda chia sẻ mong muốn của mình về một điều gì đó hướng đến tương lai trong mẫu xe chủ lực tiếp theo của hãng.

"Khi đó, mẫu xe chủ lực của Toyota là Crown. Trên Crown, đã có rất nhiều thương hiệu cao cấp châu Âu. LS là mẫu xe đầu tiên cố gắng hòa nhập vào phân khúc này", ông nói.

"Kể từ đó, chúng tôi đã mở rộng dòng sản phẩm, nhưng quyết định quay trở lại nguồn gốc của LS và suy nghĩ về mẫu xe chủ lực Lexus trong tương lai, không chỉ giới hạn ở một chiếc sedan. Những từ được chọn để đại diện cho định hướng của thương hiệu Lexus là Discover và 'không bắt chước bất kỳ ai khác'", Toyoda nói.

Simon Humphreys, giám đốc thương hiệu Toyota, làm rõ cách hai thương hiệu sẽ cùng tồn tại về mặt chiến lược: "Theo một nghĩa nào đó, Lexus sẽ được tự do hành động hơn. Lexus nên tiếp tục đón nhận những thách thức với tư cách là người tiên phong. Century sẽ chiếm lĩnh thị trường cao cấp với tư cách là thương hiệu hàng đầu, độc nhất vô nhị".

Sự khác biệt này được thể hiện rõ ngay cả trong khẩu hiệu mới của các thương hiệu. Thông điệp của Century là "Độc nhất vô nhị. Độc nhất trên thế giới, từ đất nước này", trong khi dòng chữ của Lexus là "Khám phá - Chúng tôi không sao chép bất kỳ ai".

Mỹ Anh (theo Carscoops)