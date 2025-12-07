Lexus LFA Concept - siêu xe điện kế nhiệm huyền thoại V10

Mẫu concept của LFA có nền tảng từ Toyota GR GT, sử dụng hệ truyền động điện, thiết kế nội thất như phi thuyền.

LFA Concept được giới thiệu tại Nhật Bản trong buổi tối cùng ngày Toyota ra mắt GR GT và GT3, hôm 4/12. Trước đó, mẫu xe từng được hé lộ dưới tên Lexus Sport Concept. Đến nay, thiết kế đã phát triển thành phiên bản LFA Concept, sẵn sàng sản xuất hàng loạt, với thay đổi lớn nhất là hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện.

Theo Lexus, cái tên LFA (Lexus Future Advance) không chỉ dành cho các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, thay vào đó đại diện cho những chiếc xe thể hiện những công nghệ mà các kỹ sư đương thời cần giữ gìn và truyền lại cho thế hệ tiếp theo.

Trong khi Toyota đã chia sẻ nhiều thông tin chi tiết về mẫu xe hiệu suất cao mới là GR GT, Lexus lại kín tiếng về xe thể thao chạy điện. Hãng vẫn chưa công bố bất kỳ thông số nào liên quan đến hệ truyền động của LFA Concept, khiến tiềm năng hiệu suất của xe vẫn còn bỏ ngỏ.

Giới chuyên môn nhận định dù công suất có lớn đến đâu nhưng không có kW nào có thể tái tạo được âm thanh đặc trưng của khối động cơ V10 trên chiếc LFA nguyên bản, hay thậm chí là âm thanh động cơ V8 mới của Toyota.

Điều thú vị là LFA Concept được phát triển trên nền tảng khung nhôm giống Toyota GR GT và GR GT3. Do đó thiết kế đầu dài và gầm thấp tương tự GR GT. Nội thất của LFA Concept khác hoàn toàn so với GR GT với thiết kế phi thuyền đậm chất tương lai, các nút điều khiển hướng về người lái được giữ nguyên, cần số núm xoay các nút chế độ lái gợi nhớ đến nút bấm trên LFA nguyên bản.

Vì nền tảng chung nên có nghĩa Lexus hoàn toàn có thể sử dụng động cơ V8, nhưng lại chủ động chọn hướng đi khác. Tuy nhiên, Lexus cho biết một chiếc LFA chạy điện vẫn mang lại cảm giác lái phấn khích và thể hiện tiềm năng của những chiếc xe thể thao hoàn toàn bằng điện.

Việc đổi tên từ Sport Concept sang LFA Concept cho thấy nhiều khả năng sẽ trở thành chiếc LFA thế hệ thứ hai khi ra mắt. Thời điểm xe hoàn thiện và lăn bánh vẫn chưa chắc chắn, dự kiến LFA chạy điện xuất hiện vào năm 2027.

Minh Quân (theo Carscoops)