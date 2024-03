Toyota giảm giá bán của Vios, Veloz 20-47 triệu đồng

Liên doanh Nhật điều chỉnh giá bán lẻ của Vios bằng mức giảm 21-47 triệu đồng, Veloz 20-38 triệu đồng, từ 1/3.

Sau Fortuner, Raize và Yaris Cross, Toyota tiếp tục giảm giá bán lẻ cho các mẫu xe lắp ráp trong nước như Vios, Veloz.

Mức điều chỉnh cụ thể như sau: (Đơn vị: triệu đồng)

Mẫu xe Phiên bản Giá bán từ 1/3 Mức giảm Vios E MT 458 21 E CVT 488 40 G 545 47 Veloz CVT 638 20 Top 660 38

Liên doanh Nhật không nói nguyên nhân cụ thể cho việc giảm giá bán Vios và Veloz, hai sản phẩm chủ lực doanh số của Toyota tại Việt Nam, bên cạnh dòng Corolla Cross. Mức giảm cao nhất 47 triệu đồng trên dòng Vios bản G.

Vios bản E CVT tại một đại lý Toyota ở quận 1, TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Giá bán mới của Toyota Vios từ 1/3 là 458-545 triệu đồng, gần ngang bằng với đối thủ số một phân khúc, Hyundai Accent (426-542 triệu đồng). Trong 2023, Vios để Accent vượt qua và mất ngôi vương doanh số ở phân khúc sedan cỡ B. Thế hệ mới của Vios dùng nền tảng khung gầm của Daihatsu (DNGA) vẫn chưa có thông tin mở bán ở Việt Nam.

Trường hợp của Veloz, mẫu MPV 7 chỗ bán chạy nhất của Toyota Việt Nam có giá mới 638-660 triệu đồng, tức thấp hơn 20-38 triệu đồng so với đối thủ lớn nhất, Mitsubishi Xpander các bản cao (658-698 triệu đồng). Trong phân khúc MPV giá dưới một tỷ đồng, doanh số tổng của Veloz và mẫu xe chung nền tảng, giá thấp hơn là Avanza trong 2023 xếp sau Xpander với khoảng cách hơn 6.600 xe.

Mẫu Veloz tại đại lý Toyota ở TP Thủ Đức, TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Một số đại lý Toyota cho biết, hãng giảm giá để kích cầu trong bối cảnh thị trường suy giảm sức mua. Nhiều phân khúc từng là thế mạnh của Toyota như sedan cỡ B, CUV cỡ nhỏ đều đang thất thế trên thị trường. Năm 2023, nếu chỉ tính riêng mảng xe con, Toyota xếp sau Hyundai.

Đầu 2024, doanh số 2.208 xe của Toyota chỉ xếp thứ tư trên thị trường, sau các hãng như Hyundai 3.569 xe, Ford 2.671 xe và Kia 2.369 xe. Mức giảm doanh số 76% của Toyota cao nhất thị trường.

Ngoài việc điều chỉnh giá bán của Vios và Veloz, Toyota Việt Nam cũng cho biết sẽ bán trở lại dòng xe bản bán tải Hilux nhập khẩu Thái Lan vào quý II nhưng chưa nói rõ tháng cụ thể. Xe có ba phiên bản, gồm 4x4 AT Adventure lắp động cơ dầu dung tích 2,8 lít, bản 4x2 AT và 4x4 MT dùng chung khối động cơ 2,4 lít.

Bản Hilux 4x4 AT Adventure có thêm các trang bị an toàn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ, kết nối điện thoại không dây. Hai bản 4x2 AT và 4x4 MT thay đổi nhẹ thiết kế cản trước. Toyota Hilux có giá dự kiến từ 668 triệu đồng.

Thành Nhạn