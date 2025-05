Toyota đổi tên xe điện, thay pin mới

MỹMẫu bZ4X được thu gọn thành bZ, với gói pin mới tăng tầm hoạt động lên thành 505 km với công suất lớn hơn.

Toyota bZ4X không phải là mẫu xe bán chạy, có thể do tên gọi khó nhớ hoặc tầm hoạt động hạn chế. Để cải thiện điều này, Toyota thay đổi cả hai yếu tố cho mẫu xe điện cỡ nhỏ đời 2026.

Tên xe thu gọn, nhưng tầm hoạt động mở rộng hơn. Phiên bản tiêu chuẩn bZ XLE FWD đạt phạm vi 380 km, tăng so với 357 km trước đó. Phiên bản XLE FWD Plus có thể di chuyển tới 505 km chỉ với một lần sạc, tăng 25% so với mức tối đa trước đó là 406 km.

Bản bZ XLE AWD đạt tầm hoạt động 463 km, bản Limited FWD là 481 km và Limited AWD đạt 447 km. Mỗi phiên bản đều trang bị cổng sạc theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ (North American Charging Standard - NACS), cho phép sạc tại trạm Tesla Supercharger với công suất lên đến 150 kW.

Phiên bản XLE FWD tiêu chuẩn sử dụng bộ pin 57,7 kWh, trong khi các phiên bản còn lại dùng pin lithium-ion lớn hơn, 74,4 kWh. Các gói pin mới này thay thế pin 63,4 và 65,5 kWh của bản hiện hành.

Bộ pin lớn hơn cũng đi kèm với nhiều năng lượng hơn. Các phiên bản dẫn động cầu trước của bZ tăng công suất từ 201 mã lực lên 228 mã lực, trong khi các phiên bản dẫn động 4 bánh có công suất lên tới 338 mã lực. bZ AWD tăng tốc 0-97 km/h trong 4,9 giây, trong khi các phiên bản FWD đạt tốc độ đó trong 8 giây.

Toyota nâng cấp kiểu dáng của bZ, bỏ lớp ốp đen dày xung quanh hốc bánh xe để thay thế bằng lựa chọn cùng màu. Tuy nhiên, người mua vẫn có thể chọn ốp nhựa khác màu.

Toyota bZ4X phiên bản cũ. Ảnh: Toyota

Phần đầu xe mượt mà hơn, với đèn chiếu sáng gợi nhớ đến Camry và Prius. Phiên bản tiêu chuẩn XLE dùng vành tiêu chuẩn 18 inch, trong khi bản Limited có thêm vành 20 inch và có 8 tùy chọn màu sắc, với 6 tùy chọn sơn cao cấp.

Nội thất có thiết kế bảng điều khiển trung tâm mới với sạc không dây Qi, màn hình cảm ứng 14 inch hiện trở thành tiêu chuẩn, bên cạnh hệ thống âm thanh 6 loa, với tùy chọn âm thanh JBL Premium Audio 9 loa. Gói Safety Sense 3.0 của Toyota cũng là tiêu chuẩn với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động.

Phiên bản bZ 2026 có ghế bọc vải, nhưng giả da SofTex của Toyota có sẵn cả màu xám và đen. Vô-lăng cũng được hoàn thiện bằng chất liệu SofTex. bZ có thể tích khoang hành lý phía sau hàng ghế thứ hai là 770 lít, lớn hơn một chút so với thể tích 744 lít của Hyundai Ioniq 5.

Toyota hiện chưa công bố giá bán bZ 2026. Mẫu bZ4X 2025 hiện có giá khởi điểm là 38.465 USD cho phiên bản XLE tiêu chuẩn, vì vậy giá bán lẻ đề xuất của bản mới được cho sẽ tăng.

Mỹ Anh (theo Motor1)