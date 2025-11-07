Toyota Camry giảm giá hơn 150 triệu đồng

Tháng 11, Camry cùng nhiều mẫu xe khác của Toyota giảm giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ.

Toyota Camry có mức khuyến mãi lớn nhất từ khi ra mắt thế hệ mới hồi tháng 10 năm ngoái tại Việt Nam. Cả ba phiên bản của dòng sedan cỡ D thuộc Toyota đều được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm chi phí lăn bánh 122-153 triệu đồng.

Lệ phí trước bạ là một trong nhiều chi phí để hoàn tất lăn bánh một mẫu xe. Hãng khuyến mãi khoản này tương đương với giảm giá bằng tiền mặt.

Camry tại một đại lý Toyota ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Ngoài Camry, nhiều dòng xe khác của Toyota cũng giảm giá hàng chục triệu đồng. Vios, Avanza và Veloz cùng có mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Tại đại lý, mẫu sedan cỡ B - Vios giảm giá khoảng 46-54 triệu đồng. Avanza giảm 65-70 triệu, còn Veloz giảm 73-75 triệu đồng.

Mẫu xe bán chạy nhất trong danh mục sản phẩm của Toyota hiện tại, Yaris Cross, giảm giá 42-48,5 triệu đồng nhờ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và gói bảo hiểm thân vỏ một năm. Khuyến mãi tương tự cũng có trên dòng Corolla Cross, mức giảm khoảng 46-51 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota Hilux có lần hiếm hoi được hãng kích cầu trong 2025 với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mức giảm giá của mẫu xe này dao động 20-30 triệu đồng tùy phiên bản.

Giống như nhiều đối thủ trên thị trường như Honda, Mitsubishi, Suzuki, Omoda, Hyundai,.. Toyota cũng đang đẩy mạnh khuyến mãi để kích cầu doanh số khi năm 2025 còn hai tháng. Đây là thời điểm mua sắm sôi động của thị trường, kéo dài đến cận Tết Nguyên đán.

Sau ba quý đầu 2025, Toyota bán 48.126 xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số này của hãng xếp thứ hai thị trường sau VinFast (103.884 xe). Toyota đang đứng đầu doanh số ở các phân khúc sedan, CUV cỡ B, B+, sedan cỡ D, MPV cỡ trung dùng động cơ đốt trong, hybrid.

Phạm Trung