Tour lễ chùa kết hợp du xuân hút khách Việt đầu năm

Khách Việt thường chọn tour đến các đền, chùa nổi tiếng cầu an dịp đầu năm nhưng nhiều người bắt đầu đổi sang những địa điểm lạ, đẹp hơn để kết hợp du xuân.

Chị Lê Thị Quỳnh Giao, sống tại TP HCM, cho biết du xuân lễ chùa luôn nằm trong kế hoạch đầu năm của gia đình. Một số năm có điều kiện, chị chọn đi du lịch miền Bắc nghỉ dưỡng kết hợp lễ chùa ở Bái Đính; có năm lại chọn đi gần tới các điểm ở Bình Dương, Đồng Nai. Năm nay, gia đình bốn người quyết định mua tour du lịch Hạ Long kết hợp lễ chùa ở Yên Tử.

"Gia đình tôi đi chùa không chỉ để cầu may mà còn muốn trải nghiệm văn hóa, kết hợp du lịch những điểm mới", chị nói.

Ngay sau Tết, các công ty lữ hành đã đón lượng lớn khách du xuân, lễ chùa đầu năm. Vietravel dự báo hoàn thành 88% kế hoạch bán tour tâm linh dịp đầu năm mới. Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông Nguyễn Nguyệt Vân Khanh cho biết các tour hành hương trong nước với lịch trình 1-4 ngày, giá từ 500.000 đồng đến 4,5 triệu đồng được quan tâm nhất do phù hợp với quỹ thời gian, ngân sách số đông.

Các đường tour được khách quan tâm nhất gồm chiêm bái chùa Hương, chùa Tam Chúc, Địa Tạng Phi Lai Tự ở khu vực miền Bắc; kết hợp du lịch - nghỉ dưỡng và cầu an tại khu du lịch Núi Tà Cú ở Bình Thuận hay chiêm bái Bát tự, đại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, đại tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Bà Đen; Thăm Thiền Viện Phương Nam - một trong những ngôi thiền viện rộng nhất Đồng bằng sông Cửu Long ở khu vực miền Đông & Tây Nam bộ.

Dịp đầu xuân, núi Bà Đen Tây Ninh thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày đến hành hương. Ngày mùng 4 Tết - tức ngày khai mạc hội xuân, núi Bà Đen đón lượng khách đông nhất, khoảng 145.000 lượt, hành hương tới Chùa Bà lễ Linh Sơn Thánh Mẫu và chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh.

Một góc Địa Tạng Phi Lai Tự ở Hà Nam. Ảnh: Ban Mai

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du lịch Việt, cho biết đã bán được 60% tour tâm linh kết hợp du xuân, hầu hết cho khách miền Nam. Năm nay, công ty có 20 sản phẩm du lịch tâm linh dịp Tết, tăng 10% so với năm trước, lịch trình kéo dài 1-2 ngày, phù hợp nhu cầu du lịch ngắn để quay lại làm việc. Phổ biến là các tour đi núi Bà Đen ở Tây Ninh, tour Bình Dương tham quan Thiền viện Thích ca, Tổ đình Bửu Phong hay chùa Phật Ngọc, chùa Bà Lớn tại Long An. Ngoài ra, các hành trình du lịch phía bắc, dự lễ chùa Hương, thăm Yên Tử, chùa Bái Đính đều kín chỗ.

"Khách miền Bắc đi lễ chùa và du lịch tâm linh nhiều hơn còn khách miền Nam thường kết hợp du lịch tâm linh với nghỉ dưỡng, du xuân khám phá văn hóa địa phương", ông Vũ nói.

Về xu hướng của khách, ông Phạm Văn Tiến, Giám đốc Công ty Du lịch An Tâm chuyên tour tâm linh, nói du khách vẫn thích các điểm đến truyền thống. Tuy nhiên, nhiều khách đã quen thuộc với những "đền to phủ lớn" bắt đầu đổi sang những điểm mới như đền Bà Chúa Then, chùa Diên Quang.

Thay vì đi một điểm du lịch tâm linh, công ty cho ra mắt những chương trình một ngày, nhiều điểm như tour Đền Bà Chúa Then - Thành Cổ Xương Giang - Chùa Vĩnh Nghiêm; Chùa Diên Quang - Chùa Phật Tích - Chùa Côn Sơn - Đền Kiếp Bạc. Giá các tour dao động 500.000-700.000 đồng mỗi người và được nhiều du khách đón nhận.

Theo ông Tiến, khách miền Bắc trước kia thích những điểm du lịch tâm linh theo mục đích cầu nguyện, ví dụ người kinh doanh thích đền Bà Chúa Kho, người muốn thăng quan sẽ tới đền Trần. Năm nay, khách lại ưu tiên những điểm du lịch tâm linh có kiến trúc ấn tượng để có ảnh đẹp đầu năm, bên cạnh yếu tố thiền tâm. Các tour du lịch tâm linh thăm đền chùa đẹp khu vực phía nam ít được quan tâm do kinh tế khó khăn, khách chỉ muốn đi gần, ngắn ngày.

Kim Anh, du khách Hà Nội, cũng đồng tình quan điểm, cho biết trước kia thường thích những đền, chùa thiêng để cầu nguyện đầu năm. Tuy nhiên, khi con cái lớn lên, cô ưu tiên chọn những ngôi chùa mới, đẹp để du xuân, vãng cảnh và cả nhà có ảnh đẹp mang về.

"Tôi nghĩ điều quan trọng vẫn là thành tâm và bản thân tự nỗ lực trong năm tới", cô nói.

Động Hương Tích trong ngày khai hội chùa Hương năm 2025. Ảnh: Giang Huy

Theo ghi nhận của VnExpress, trong ngày khai hội Chùa Hương vào sáng mùng 6 Tết (3/2), lượng khách vắng hơn mọi năm. Vào một số thời điểm, cáp treo lên động Hương Tích chỉ có vài người. Cảnh chen lấn trong động Hương Tích vào ngày khai hội hàng năm cũng không xảy ra.

Hiện tại, lượng bán tour tâm linh đầu năm vẫn tốt nhưng khách không đặt sớm như mọi năm - thường từ sau cúng ông Công ông Táo. Đại diện Du lịch An Tâm nói nhiều vụ lừa đảo đặt tour trên mạng xã hội khiến du khách thận trọng hơn, đặc biệt vào những ngày đầu năm.

Về các tour du lịch tâm linh nước ngoài, công ty Du Lịch Việt cho biết nhu cầu của khách không phụ thuộc nhiều vào dịp đầu xuân mà theo các dịp lễ hội riêng hoặc có thể đi quanh năm như tour Bhutan, tour Ấn Độ. Ngoài ra, các tour thường có chi phí cao, cần thời gian chuẩn bị visa nên khách thường đặt trước 2-3 tháng thay vì tập trung vào dịp Tết như tour trong nước.

Hoài Anh