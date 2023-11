Một góc của Thủ Dầu Một, thủ phủ của tỉnh Bình Dương.

Di chuyển

Trung tâm Bình Dương là thành phố Thủ Dầu Một, cách TP HCM khoảng 30 km, đi lại thuận tiện bằng ôtô, xe máy, xe khách, tàu hỏa.

Từ TP HCM, vé xe khách đến Bình Dương của các nhà xe như Thành Công, Thiện Dương, Mỹ Hằng, Tiến Phát, Việt Hưng có giá 60.000 đồng một người. Vé xe buýt giá 20.000 đồng. Nếu muốn chủ động thời gian và tự do dừng nghỉ, du khách đi ôtô cá nhân hoặc xe máy từ TP HCM theo hướng QL13. Thời gian di chuyển từ 45 đến 90 phút, tùy tình hình giao thông.

Từ Hà Nội và các tỉnh thành miền Trung, miền Bắc, du khách di chuyển bằng máy bay tới sân bay Tân Sơn Nhất, tàu hỏa tới ga Sài Gòn (một số chuyến tàu dừng ở ga Dĩ An - Bình Dương) rồi bắt xe khách, thuê xe máy đi tiếp. Xe khách từ Hà Nội chạy với thời gian khoảng 35 tiếng, giá vé trung bình 900.000 đồng.

Tàu hỏa có nhiều chuyến từ TP HCM tới Dĩ An của Bình Dương, với nhiều khung giờ trong ngày. Giá vé 40.000 đồng.

Lưu trú

Bình Dương thích hợp với các chuyến đi trong ngày, nhưng nơi đây cũng có nhiều lựa chọn về lưu trú, từ bình dân tới cao cấp.

Các khách sạn cao cấp có The Mira, Fairfield by Marriott, Becamex Hotel, Hiive by Fusion, Citadines Central Bình Dương có giá trên dưới 1 triệu đồng một đêm. Các khách sạn 3 sao có giá 400.000 đến 600.000 đồng có Long Bảo Châu, Saigon Park, Elizabeth, Hoang Hung, các khu homestay và căn hộ dịch vụ.

Nếu chọn Bình Dương làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần, du khách từ TP HCM có thể ngủ đêm tại An Lam Retreats Saigon River nằm bên bờ sông Sài Gòn. Từ trung tâm TP HCM, di chuyển theo đường sông chỉ mất khoảng 30 phút. Giá phòng một đêm tại đây từ 3 triệu đồng.