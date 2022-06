'Top Gun 2' của Tom Cruise dẫn đầu phòng vé

"Top Gun: Maverick" là phim doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise tại thị trường Bắc Mỹ, sau hai tuần công chiếu.

Theo Variety, bom tấn Top Gun: Maverick tiếp tục có thành tích ấn tượng tại phòng vé trong tuần thứ hai ra mắt. Tác phẩm kiếm thêm 86 triệu USD từ 4.751 rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua, nâng tổng doanh thu tại thị trường này lên 291 triệu USD. Phần hai Top Gun vượt War of the Worlds (243 triệu USD), trở thành phim có doanh thu nội địa cao nhất của Tom Cruise.

Trailer Top Gun Maverick (2022) Trailer "Top Gun: Maverick". Video: CGV

Tỷ lệ bán vé của Top Gun: Maverick chỉ tụt 32% so với tuần ra mắt, thành tích chưa từng có đối với các bom tấn có doanh thu mở màn trên 100 triệu USD. Theo Comscore, các phim thương mại có xu hướng giảm hơn 50% sau tuần ra mắt. Gần đây, các dự án ăn khách như Spider-Man: No Way Home hay Doctor Strange in the Multiverse of Madness đều giảm khoảng 67% tỷ lệ bán vé ở tuần thứ hai. The Batman của Robert Pattinson cũng giảm khoảng 50% doanh thu sau tuần phát hành.

Các chuyên gia cho rằng thành tích ấn tượng của Top Gun: Maverick đến từ hiệu ứng truyền miệng và "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình. Phim đạt điểm tươi 97% theo thống kê của Rotten Tomatoes. Các tờ Variety, Independent hay IndieWire đánh giá tác phẩm là một trong những dự án hay nhất trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của Tom Cruise.

Phim cũng kiếm 257 triệu USD tại các thị trường khác, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 548 triệu USD. Cây viết Rebecca Rubin của Variety nhận xét Top Gun: Maverick bay cao tại phòng vé, kể cả khi so sánh với tình hình rạp phim trước khi Covid-19 bùng phát.