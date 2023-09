Top 10 phim Studio Ghibli

"Spirited Away", "Howl's Moving Castle" và "Grave of the Fireflies" là những tác phẩm hay nhất của Studio Ghibli, xưởng phim hàng đầu Nhật Bản.

The Boy and the Heron (hay How Do You Live?) là phim mới nhất của Studio Ghibli - do Hayao Miyazaki đạo diễn, chiếu mở màn tại liên hoan phim quốc tế Toronto và dự kiến khởi chiếu ngày 8/12 ở Bắc Mỹ. Ở tuổi 82, nhà sáng lập Miyazaki vẫn làm việc chăm chỉ để lên ý tưởng cho dự án mới.

IMDb xếp hạng 10 tác phẩm hay nhất của Studio Ghibli, từ điểm cao tới thấp.

1. Spirited Away (2001)

Trailer "Spirited Away" Trailer "Spirited Away". Phim do Miyazaki đạo diễn, xoay quanh cô bé 10 tuổi Chihiro sau khi cả gia đình lạc vào vùng đất linh hồn của các vị thần và quái vật. Vì cha mẹ bị biến thành lợn, Chihiro cố gắng tìm cách cứu hai người và thoát khỏi thế giới này. Trên nền câu chuyện kỳ ảo về phép thuật và thế giới gồm những sinh vật huyền bí, phim gửi gắm nhiều bài học về con người và thiên nhiên. Tác phẩm đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc từ tò mò, hồi hộp, sợ hãi cho tới ấm áp, cảm động. Spirited Away thắng giải Oscar Phim hoạt hình hay nhất. Theo nhiều nhà phê bình, tác phẩm hoàn hảo, là một trong phim xuất sắc mọi thời. Variety nói tác phẩm là chuyến đi tuyệt vời với nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng và những nhân vật phi thường.

2. Grave of the Fireflies (1988)

Trailer "Grave of the Fireflies" Trailer "Grave of the Fireflies". Phim kể về hai anh em Seita (14 tuổi) và Setsuko (bốn tuổi) phải đấu tranh để sinh tồn trong Thế chiến II. Đạo diễn Takahata khắc họa sự tàn khốc và nỗi đau chiến tranh như những đứa trẻ mồ côi, người vô gia cư và chết đói ở mọi nơi... Hoàn cảnh của Seita và Setsuko phần nào tái hiện cuộc sống mà người dân Nhật Bản từng gánh chịu. Bộ phim có mở đầu và kết thúc đau thương, lấy nước mắt của nhiều người xem. Grave of the Fireflies (Mộ đom đóm) nhận 100% "cà chua tươi" trên Rotten Tomatoes, 94 điểm Metacritic. Theo Collider và New York Times, phim là tác phẩm cảm động và đau lòng nhất từng được kể.

3. Princess Mononoke (1997)

Trailer "Princess Mononoke" Trailer "Princess Mononoke". Nội dung nói về hoàng tử Ashitaka trên hành trình tìm cách hóa giải lời quyền của bản thân. Khi đó, anh bị cuốn vào cuộc chiến giữa các sinh vật huyền bí và những người muốn khai thác, tàn phá tài nguyên. Đạo diễn Miyazaki phản chiếu những ảnh hưởng tiêu cực của con người tới môi trường và động vật, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tự nhiên. Seattle Times nhận xét phim được xây dựng đẹp mắt và có kịch bản tỉ mỉ, là bộ sử thi hoạt hình hoàn hảo nhất. Cây viết Joe Morgenstern của New York Daily News nói Princess Mononoke là tác phẩm đẹp và giàu trí tưởng tượng.

4. Howl's Moving Castle (2004)

Trailer " Howl's Moving Castle" Trailer "Howl's Moving Castle". Phim lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Diana Wynne Jones, xoay quanh cô thợ may Sophie. Một hôm, cô bị một phù thủy quyền rủa có ngoại hình già đi. Sophie vô tình lạc vào lâu đài phép thuật của pháp sư Howl, từ đó ở bên giúp đỡ anh cũng như tìm cách hóa giải lời quyền. Điểm mạnh của tác phẩm là hình ảnh đẹp mắt và sinh động. Miyazaki xây dựng thế giới huyền ảo kích thích trí tò mò của khán giả. Đạo diễn còn tăng chiều sâu cho câu chuyện khi khai thác những góc tối của các nhân vật, từ đó dấy lên nhiều suy ngẫm.

5. My Neighbor Totoro (1988)

Trailer "My Neighbor Totoro" Trailer "My Neighbor Totoro". Nội dung nói về một gia đình chuyển đến vùng nông thôn và phát hiện nơi đây có nhiều linh hồn ma thuật. Sau đó, hai chị em Satsuki và Mei kết bạn với linh hồn gần nhà Totoro. Phim ghi điểm nhờ kể câu chuyện ngọt ngào và đáng yêu mà người lớn hay trẻ em đều có thể đồng cảm. Những thông điệp được lồng ghép vui tươi. Variety đánh giá My Neighbor Totoro là tác phẩm kinh điển cho trẻ em, có Totoro - nhân vật mang tính biểu tượng như chuột Mickey. My Neighbor Totoro nhận 93% Rotten Tomatoes, 86 điểm Metacritic.

6. Castle in the Sky (1986)

Trailer "Castle in the sky" Trailer "Castle in the Sky". Tác phẩm do Miyazaki đạo diễn, kể về hành trình hai đứa trẻ Sheeta và Pazu tìm kiếm lâu đài huyền thoại, phải chạy trốn nhiều kẻ thù. Những phân đoạn chiến đấu được xây dựng tốt, góp phần đưa người xem vào cuộc phiêu lưu kỳ thú. Castle in the Sky nhận 96% trên Rotten Tomatoes. Nhà phê bình Brian Eggert nói các nhân vật mang tính nhân văn, những cảnh hành động tràn đầy năng lượng.

7. Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)

Trailer "Nausicaä of the Valley of the Wind" Trailer "Nausicaä of the Valley of the Wind". Lấy bối cảnh 1.000 năm sau khi nền văn minh bị hủy diệt bởi chiến tranh, phim theo chân công chúa Nausicaä với nỗ lực cứu cộng đồng khỏi thảm họa. Kịch bản có chiều sâu nhờ khắc họa cuộc sống của nhiều loài khác nhau. IGN gọi tác phẩm là một trong những phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời.

8. The Tale of Princess Kaguya (2013)

Trailer "The Tale Of The Princess Kaguya" Trailer "The Tale Of Princess Kaguya" Nội dung dựa trên một câu chuyện ở Nhật, kể về công chúa từ mặt trăng được cặp vợ chồng tìm thấy trong một thân tre. So với những tác phẩm của Studio Ghibli, The Tale of Princess Kaguya có hình ảnh và nét vẽ khác - dựa trên bức tranh màu nước. Phim do Miyazaki và Isao Takahata đạo diễn, khơi gợi niềm vui, lòng trắc ẩn, tình yêu, nỗi buồn. Tác phẩm nhận 100% trên Rotten Tomatoes, 89 điểm Metacritic. Cây viết Charlotte O'Sullivan của London Evening Standard nói tác phẩm đẹp mê hồn, hình ảnh hoàn hảo với những nét vẽ tay, bùng nổ cùng những chi tiết dịu dàng, hài hước.

9. Whisper of the Heart (1995)

Trailer "Whisper of the Heart" Trailer "Whisper of the Heart". Dựa trên bộ manga cùng tên, phim kể về Shizuku - cô gái ham học và mong muốn trở thành nhà văn. Một ngày nọ, cô phát hiện một chàng trai bí ẩn đã đọc những cuốn sách cô từng đọc trong thư viện. Dù có chi phí sản xuất thấp, tác phẩm vẫn làm bật được vẻ đẹp đặc trưng của Studio Ghibli - thể hiện thông điệp theo cách nhân văn. Phim nhận 94% trên Rotten Tomatoes, được nhà phê bình Christopher Runyon nhận xét là chân dung toàn cảnh về những giấc mơ thời thơ ấu và điều mà chúng ta đã hy sinh để đạt được chúng.

10. Kiki's Delivery Service (1989)

Trailer "Kiki's Delivery Service Trailer "Kiki's Delivery Service".

Phim xoay quanh cô phù thủy trẻ Kiki đang cố gắng hòa nhập cộng đồng. Nội dung tập trung vào nội tâm và những điều Kiki phải đối mặt, mang màu sắc nhẹ nhàng. IGN cho biết đạo diễn Miyazaki chứng minh rằng ông không có giới hạn trong việc kết hợp phép thuật và sự chân thực. Nhân vật Kiki truyền tải câu chuyện về sự tự tin, cô đơn và mạo hiểm.

