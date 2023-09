Nhà sáng lập Studio Ghibli tiếp tục làm phim tuổi 82

Hayao Miyazaki, đạo diễn "Spirited Away" và "My Neighbour Totoro", đang lên ý tưởng cho dự án mới và chưa có ý định nghỉ hưu ở tuổi 82.

Trong cuộc phỏng vấn với CBC hôm 8/9, Junichi Nishioka - giám đốc điều hành Studio Ghibli - cho biết Miyazaki đang chăm chỉ làm việc: "Mọi người nói rằng The Boy and the Heron là bộ phim cuối cùng của ông ấy, nhưng Miyazaki không nghĩ vậy. Ông đang lên nhiều ý tưởng cho bộ phim mới, tới văn phòng và làm việc mỗi ngày".

Hayao Miyazaki tại Academy of Motion Picture Arts and Sciences Governors Awards tại Los Angeles, năm 2014. Ảnh: Reuters

Hayao Miyazaki từng nhiều lần tuyên bố nghỉ hưu sau khi ra mắt Princess Mononoke (1997), Spirited Away (2001), The Wind Rises (2013). Sau 10 năm vắng bóng, The Boy and the Heron (hay How Do You Live?) là tác phẩm mới nhất của đạo diễn, chiếu mở màn tại liên hoan phim quốc tế Toronto và dự kiến khởi chiếu ngày 8/12 ở Bắc Mỹ. Nội dung xoay quanh cuộc phiêu lưu bí ẩn của cậu bé Mahito sau khi mẹ qua đời trong vụ hỏa hoạn. Một ngày nọ, cậu bị một con chim diệc màu xanh biết nói quấy rầy, nói Mahito sẽ gặp lại mẹ nếu cả hai đi đến một tòa tháp bỏ hoang.

Theo Hollywood Reporter, phim có hình ảnh nổi bật, nhuốm màu u ám và bí ẩn hơn các sản phẩm trước đó của hãng. Chuyên trang điện ảnh Eiga Channel nhận xét The Boy and the Heron là một trong những tác phẩm hay nhất của Studio Ghibli về mặt hình ảnh lẫn câu chuyện.

Trailer 'The Boy and the Heron' Trailer "The Boy and the Heron". Video: YouTube GKIDS Film

Hayao Miyazaki, sinh năm 1941, là nhà làm phim Nhật Bản thứ hai nhận Oscar Danh dự Thành tựu Trọn đời, sau Akira Kurosawa năm 1990. Ông từng thắng Oscar Phim hoạt hình hay nhất cho Spirited Away (2003). Miyazaki tiếp tục nhận đề cử cho phim Howl’s Moving Castle (2006) và The Wind Rises (2014).

Chủ tịch hãng Pixar - John Lasseter - từng cho biết: "Khi gặp vấn đề gì đó dường như không thể giải quyết, chúng tôi thường chọn một đĩa phim của Miyazaki và xem chúng trong phòng chiếu để tìm kiếm cảm hứng. Chúng luôn rất thú vị và đầy kích thích. Toy Story mang nợ và biết ơn rất nhiều với những bộ phim của Miyazaki".

Thanh Giang