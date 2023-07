Phim cuối của đạo diễn 'Spirited Away' gây chú ý

Nhật BảnPhim "How Do You Live?" của Hayao Miyazaki - đồng sáng lập Ghibli Studio - thu 11, 3 triệu USD sau ba ngày chiếu.

Theo thống kê của trang quan sát độc lập Mimorin, How Do You Live? (tên khác: The Boy and the Heron) đứng đầu doanh thu phòng vé tại Nhật sau ba ngày ra mắt. Hôm công chiếu 14/7, hàng nghìn người xếp hàng ở các rạp phim tại Tokyo để được xem suất đầu tiên, theo hãng tin Kyodo.

Một phụ nữ chụp lại tấm poster phim "How Do You Live?" bên ngoài rạp chiếu ở Tokyo (Nhật Bản), hôm 14/7. Ảnh: Reuters

Tác phẩm cuối cùng của Hayao Miyazaki được đông đảo khán giả và giới phê bình quan tâm.

Theo Hollywood Reporter, phần lớn bài đánh giá phim có hình ảnh nổi bật, nhuốm màu u ám và bí ẩn hơn các sản phẩm trước đó của hãng hoạt hình Studio Ghibli.

Richard Eisenbei của trang Anime News Network nói mỗi khung hình giống tác phẩm nghệ thuật riêng biệt. Khi kết hợp lại, chúng tạo thành một bức tranh lớn. Phim không chỉ đặt ra câu hỏi: "Sống thế nào?" mà còn khiến người xem phải suy nghĩ làm sao có thể sống tiếp khi những người yêu thương ra đi mãi mãi.

"Đó là một phim bạn có thể xem hàng trăm lần, khám phá ra những thứ mới mẻ ở mọi phân cảnh. Tác phẩm là chuyến du ngoạn bằng hoạt hình, không giống với bất kỳ thứ gì trong thập niên qua", trang này viết.

Chuyên trang điện ảnh Eiga Channel nhận xét How Do You Live? là "một trong những tác phẩm hay nhất của Ghibli về mặt hình ảnh lẫn câu chuyện.

Theo Hollywood Reporter, nhiều nhà phê bình phim người Nhật chỉ ra sự tương đồng giữa cuộc đời Miyazaki và tác phẩm mới. Theo đó, gia đình đạo diễn may mắn thoát khỏi vụ đánh bom Tokyo và đến vùng nông thôn sinh sống. Cha của ông cũng là kỹ sư làm việc ở nhà máy chế tạo máy bay chiến đấu, giống người cha của nhân vật Mahito. Trong một số bài phỏng vấn, Miyazaki thường đề cập về sự gắn bó giữa đạo diễn và mẹ, giúp hình thành tính cách và truyền cảm hứng cho những nhân vật nữ trong tác phẩm của ông.

Khán giả xếp hàng để xem phim "How Do You Live?" tại một rạp chiếu phim ở Tokyo, sáng 14/7. Ảnh: Kyodo

Tác phẩm lấy bối cảnh Nhật Bản thời chiến, kể về cậu bé Mahito và người cha chuyển đến sống ở vùng nông thôn, sau khi mẹ cậu qua đời trong vụ hỏa hoạn. Hoàn cảnh gia đình thay đổi, Mahito tự dằn vặt, cố gắng chấp nhận sự thiếu vắng tình thương của mẹ. Một ngày nọ, cậu bị một con chim diệc màu xanh biết nói quấy rầy, nói Mahito sẽ gặp lại mẹ nếu cả hai đi đến một tòa tháp bỏ hoang.

Trước khi phát hành, nhà sản xuất chỉ tung một poster phim, không tiết lộ trailer, diễn viên lồng tiếng lẫn chiến dịch quảng bá. Năm ngoái, đại diện Ghibli nói tác phẩm How Do You Live? lấy cảm hứng từ sách triết học cùng tên, dành cho trẻ em của nhà văn Genzaburo Yoshino, xuất bản lần đầu năm 1937 - cũng là quyển sách Miyazaki yêu thích.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào năm 2017, Toshio Suzuki, người đồng sáng lập Studio Ghibli, được coi là "cánh tay phải" của đạo diễn, nói Miyazaki dành tặng tác phẩm cho cháu trai. Suzuki cho rằng quyết định không quảng bá phim sẽ khiến người xem có tâm thế cởi mở hơn khi đến với tác phẩm.

Hayao Miyazaki, 82 tuổi, là nhà làm phim Nhật Bản thứ hai nhận Oscar Danh dự Thành tựu Trọn đời, sau Akira Kurosawa năm 1990. Ông từng thắng Oscar Phim hoạt hình hay nhất cho Spirited Away (2003). Miyazaki tiếp tục nhận đề cử cho bộ phim Howl's Moving Castle (2006) và The Wind Rises (2014).

How Do You Live? đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Hayao Miyazaki sau một thập niên, kể từ The Wind Rises.

Hayao Miyazaki Đoạn mở đầu phim tài liệu "Owaranai Hito Miyazaki Hayao" (tạm dịch: Miyazaki Hayao - Người không ngừng nghỉ) của đài NHK, chiếu ngày 13/11/2016. Video: YouTube Ghibli Việt Nam

Quế Chi