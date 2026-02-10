Toni Kroos: 'Không có Ronaldo, chẳng ai xem Saudi Pro League'

Theo cựu tiền vệ Real Toni Kroos, Cristiano Ronaldo là sự đảm bảo cho sức hút của Saudi Pro League, nhưng đang không được giải VĐQG Arab Saudi này tôn trọng.

"Giải Arab Saudi là hiện tượng kỳ lạ. Chẳng ai nghe danh giải đấu này trước khi Ronaldo xuất hiện, vậy mà giờ đây họ lại thiếu tôn trọng người đã giúp họ điền tên lên bản đồ bóng đá thế giới", Kroos nêu quan điểm trên podcast cá nhân mang tên Einfach mal Luppen cùng em trai là Felix Kroos. "Nếu Ronaldo rời đi trong ngày mai, giải đấu này sẽ mất sạch sức hút. Không có Ronaldo, sẽ chẳng ai buồn xem Saudi Pro League nữa".

Kroos (trái) và Ronaldo thời còn cùng nhau phụng sự Real Madrid. Ảnh: AFP

Kroos khoác áo Real giai đoạn 2014-2024, trong đó có bốn năm, từ 2014-2018, là đồng đội thân thiết với Ronaldo tại sân Bernabeu. Phát ngôn của cựu tiền vệ Đức là một phần trong làn sóng bảo vệ Ronaldo đang lan rộng. Trước đó, người hâm mộ Al Nassr cũng đã giơ cao biểu ngữ in số 7 trong trận gặp Al Ittihad để ủng hộ thần tượng. Thậm chí, người đàn em Angelo trong đội còn thực hiện màn mừng bàn thắng mang thương hiệu của chủ nhân 5 Quả Bóng Vàng như để tiếp thêm động lực cho thủ quân đội bóng.

Việc Karim Benzema chuyển từ Al Ittihad sang Al Hilal, đối thủ trực tiếp của Al Nassr trong cuộc đua vô địch, được cho là điều khiến Ronaldo bất bình nhất trong những tuần qua, và đình công hai trận ở Saudi Pro League cùng Al Nassr. Thủ quân tuyển Bồ Đao Nha tin rằng Al Hilal hiện là CLB quyền lực nhất Arab Saudi và nhận được nhiều sự ưu ái nhất từ Quỹ đầu tư công (PIF) nước này. Anh còn bất bình trước việc CLB chủ quản Al Nassr nợ lương nhiều nhân viên.

Sự việc khiến làm nảy sinh nhiều đồn đoán về tương lai của Ronaldo. Hợp đồng giữa anh với Al Nassr có điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu USD, và siêu sao Bồ Đào Nha được cho sẵn sàng rời đi trong hè 2026, nếu không được giải quyết thỏa đáng những vấn đề khiến anh bức xúc. Trong khi đó, ban tổ chức giải đấu ban đầu cũng cứng rắn, nhắc nhở Ronaldo về giới hạn vai trò của anh.

Ronaldo phàn nàn sau một tình huống va chạm với cầu thủ đối phương trong trận Al Nassr hòa chủ nhà Al Riyadh 2-2 ở vòng 33 Saudi Pro League ngày 23/5. Ảnh: AFP

Nhưng đến ngày 9/2, báo Bồ Đào Nha A Bola tiết lộ rằng Ronaldo đã thông báo với Al Nassr về việc trở lại thi đấu từ ngày 14/2 tới. Theo nguồn tin này, Ronaldo muốn lên tiếng chống lại sự bất công, nhưng việc bỏ lỡ trận thứ ba liên tiếp ở giải quốc nội có thể khiến anh phải đối mặt với một án phạt nặng. Ban lãnh đạo Al Nassr cũng đã nhượng bộ trước áp lực từ siêu sao người Bồ Đào Nha và vừa thanh toán toàn bộ tiền lương còn nợ cho nhân viên.

A Bola miêu tả: "Cử chỉ nghĩa hiệp này của CR7 là yếu tố quyết định để đạt được thỏa thuận, cho thấy thủ quân sinh năm 1985 không chỉ chiến đấu vì bản thân mà còn vì quyền lợi của những người làm việc thầm lặng tại CLB thủ đô Riyadh".

Hà Phương (theo Marca)