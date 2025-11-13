Tổng thống Trump ân xá cho VĐV chạy trail Mỹ

MỹMichelino Sunseri nhận lệnh ân xá từ Tổng thống Donald Trump, khoảng hai tháng sau khi bị buộc tội vì đi tắt trên đường mòn tại Vườn quốc gia Grand Teton.

Tháng 9/2024, Sunseri thiết lập kỷ lục nhanh nhất từng biết (FKT) trên đường mòn dài 21 km ở độ cao 2.100 m, với thời gian 2 giờ 50 phút 50 giây. Trong quá trình này, anh đã đi vào "đường mòn của các nhà leo núi cũ", vốn là lối tắt được đánh dấu đóng để phục hồi nhằm hạn chế xói mòn.

Ngay sau khi công bố kỷ lục trên Strava, Sunseri thừa nhận sự việc và khẳng định vẫn làm điều tương tự nếu chạy lại.

Ngày 2/9/2024, Sunseri hoàn thành chặng đường từ điểm đầu đường mòn lên đỉnh Grand Teton và quay trở lại trong 2 giờ 50 phút 50 giây. Ảnh: Connor Burkesmith

Tuy nhiên, Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) đã ra trát vi phạm theo quy định 36 CFR 2.1(b), cấm việc đi tắt trên đường mòn liên bang. Sunseri bị buộc tội Misdemeanor hạng B, có thể chịu án tối đa 6 tháng tù và phạt 5.000 USD.

Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài nóng trong cộng đồng chạy bộ Mỹ, đặt ra câu hỏi về việc xử lý hình sự cho hành vi không gây hại. Luật sư của Sunseri lập luận rằng hành vi của thân chủ không gây hư hại cho công viên hay du khách, và nhiều runner khác trước đó đã sử dụng lối tắt tương tự mà không gặp rắc rối.

Đến ngày 12/11, ông Trump đã can thiệp, xóa bỏ các cáo buộc hình sự với Sunseri. Phản ứng trước lệnh ân xá, luật sư của Sunseri tại Pacific Legal Foundation cho biết: "Ác mộng của Sunseri đã kết thúc. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh chống các quy định vi hiến cho phép họ hình sự hóa hành vi vô hại".

Sunseri cũng hé lộ kế hoạch sản xuất một bộ phim tài liệu về FKT gây tranh cãi và cáo buộc hình sự, đồng thời khởi xướng một kiến nghị kêu gọi công chúng ủng hộ việc hủy bỏ các cáo buộc.

Pacific Legal Foundation cũng nhấn mạnh: "Những ngọn núi này có ý nghĩa với Michelino. Buộc anh từ bỏ phần quan trọng của cuộc sống vì một điều luật mà anh ấy không biết là điều không thể tưởng tượng được".

Bài đăng Strava của Michelino Sunseri về nỗ lực FKT ở Grand Teton 2024, cho thấy lộ trình tắt lối ở khúc cua khi anh xuống núi. Ảnh: Michelino Sunseri / Strava

Theo Điều II, Mục 2, Khoản 1 của Hiến pháp Mỹ, Tổng thống đương nhiệm có quyền "ban ân giảm hình phạt và ân xá cho các tội phạm chống lại nước Mỹ, ngoại trừ trong các trường hợp luận tội". Quyền này rất rộng rãi, bao gồm ân xá cá nhân, giảm án (commutation), miễn hoặc xóa bỏ hình phạt, và áp dụng cho các tội liên bang (federal offences).

Tuy nhiên, quyền này không áp dụng cho các tội do tiểu bang (state crimes) và không thể sử dụng để ngăn chặn việc luận tội (impeachment) đối với Tổng thống.

Về mặt thực tiễn, khi Tổng thống sử dụng quyền này, các hành động ân xá thường không bị cơ quan lập pháp hoặc tư pháp xét lại. Tức là, trong khuôn khổ tội liên bang, quyền này gần như độc lập.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)