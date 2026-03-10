Tổng thống Mỹ: Iran cũng sở hữu tên lửa Tomahawk

Ông Trump nói Tehran cũng có tên lửa hành trình Tomahawk, sau khi xuất hiện nghi vấn vũ khí này đánh trúng trường nữ sinh Iran khiến 165 người chết.

Trong cuộc họp báo tại bang Florida hôm 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi về video cho thấy tên lửa Mỹ, nghi là dòng Tomahawk, lao xuống mục tiêu và có thể đã phá hủy trường nữ sinh ở tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.

"Tôi vẫn chưa xem video đó. Tên lửa Tomahawk, một trong những vũ khí mạnh nhất hiện nay, đã được bán cho nhiều quốc gia khác", ông đáp. Lãnh đạo Mỹ tuyên bố Iran "cũng sở hữu một số quả Tomahawk" và không loại trừ khả năng Tehran tập kích trường nữ sinh, song không cung cấp bằng chứng.

Khoảnh khắc tên lửa Mỹ tập kích khiến 160 người chết tại trường nữ sinh Iran Khoảnh khắc được cho là tên lửa Tomahawk lao xuống gần trường nữ sinh Iran hôm 28/2. Video: Mehr News

"Bất kể đó là Iran hay ai khác, thực tế tên lửa Tomahawk rất phổ biến. Nó đã được bán cho những nước khác", Tổng thống Mỹ nói, thêm rằng sự việc đang được điều tra.

Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta cùng ngày cho rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu Tổng thống Mỹ "kể sự thật". Một nhóm thượng nghị sĩ Dân chủ cũng ra tuyên bố chung đề nghị Lầu Năm Góc xem xét sự việc "một cách đầy đủ và khách quan".

Trường tiểu học dành cho nữ sinh ở tỉnh Hormozgan bị tập kích trong đòn mở đầu chiến dịch của Mỹ - Israel hôm 28/2, khiến ít nhất 165 người thiệt mạng. Iran cáo buộc Mỹ nhắm mục tiêu vào ngôi trường, trong khi Tổng thống Trump hôm 7/3 quy trách nhiệm cho Tehran.

Video do hãng thông tấn Mehr News của Iran đăng hôm 8/3 và được nhóm điều tra Bellingcat, có trụ sở tại Hà Lan, định vị địa lý cho thấy tên lửa dường như đã nhắm tới căn cứ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) gần ngôi trường.

Tên lửa hành trình Tomahawk do tập đoàn quốc phòng Raytheon chế tạo và được Mỹ bán cho một số đồng minh, bao gồm Nhật Bản, Australia, Anh và Hà Lan. Dữ liệu công khai cho thấy cả Iran và Israel đều không sở hữu loại vũ khí này.

Khu trục hạm USS Spruance của Mỹ khai hỏa tên lửa Tomahawk nhằm vào Iran hôm 28/2. Ảnh: US Navy

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, tuần trước đăng video chiến hạm nước này phóng hàng loạt tên lửa Tomahawk ngày 28/2, cùng thời điểm căn cứ IRGC và trường nữ sinh Iran bị tấn công.

Nhiều hãng thông tấn quốc tế tuần trước đưa tin nhiều khả năng Mỹ đứng sau vụ tấn công, dẫn kèm ảnh vệ tinh, video định vị địa lý và đánh giá chuyên gia.

Ảnh vệ tinh năm 2013 do báo New York Times thu thập cho thấy trường nữ sinh từng nằm trong khuôn viên căn cứ hải quân IRGC, nhưng đã được xây tường rào tách biệt hoàn toàn kể từ tháng 9/2016. Điều này đặt ra câu hỏi liệu đòn đánh nhằm vào ngôi trường là sai lầm hay hành động cố ý.

Phạm Giang (Theo Politico, Hill, Mehr News)