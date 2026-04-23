Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ăn kem, dạo Hồ Gươm

Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung tối nay cùng đi dạo quanh hồ Gươm, một trong những hoạt động bên lề chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 21-24/4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân.

Đây cũng là lần đầu Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6/2025.