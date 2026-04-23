Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc mặc áo dài, thưởng thức múa rối nước

Bà Ngô Phương Ly và bà Kim Hae Kyung tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại Hà Nội sáng 23/4. Bà Kim Hae Kyung mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam - món quà từ bà Ngô Phương Ly.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 21-24/4 của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân.
Tại Tòa Trống đồng, hai phu nhân nghe giới thiệu khái quát về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, những nét đẹp đặc sắc của văn hóa các dân tộc anh em trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.
Nghi lễ lên đồng của người Việt được giới thiệu đến hai phu nhân có nét tương đồng với nghi lễ Kut trong tín ngưỡng Shaman của Hàn Quốc. Đây là nghi lễ tiêu biểu trong tín ngưỡng thờ Mẫu, loại hình được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Bà Ngô Phương Ly và bà Kim Hae Kyung giao lưu với các nghệ sĩ và trải nghiệm điều khiển quân rối.
Phu nhân lãnh đạo Việt, Hàn trò chuyện bên tách trà, thưởng thức một số loại bánh dân gian và xem biểu diễn múa rối nước.
Múa rối nước là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống độc đáo của Việt Nam, gắn liền với nền văn minh lúa nước.
Các tiết mục do nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn.
Sân khấu múa rối là mặt nước, nơi những quân rối gỗ được điều khiển bởi các nghệ nhân đứng sau bức rèm qua hệ thống sào, dây, tạo nên những màn trình diễn sống động, kể các câu chuyện dân gian, lịch sử, hoặc hoạt động đời thường của người dân Việt Nam.
Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.
Nghệ sĩ mặc trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc biểu diễn trên mặt nước.
Phu nhân lãnh đạo Việt - Hàn chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.
Bà Kim Hae Kyung mong muốn trong tương lai loại hình biểu diễn này sẽ sớm đến Hàn Quốc, giúp công chúng Hàn Quốc thêm yêu và hiểu hơn về chiều sâu văn hóa Việt Nam.
Bà Ngô Phương Ly kỳ vọng trong tương lai không chỉ có các chuyến lưu diễn của nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc ở mỗi nước mà còn mở rộng, thúc đẩy hơn nữa hợp tác về công nghiệp văn hóa, một lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh còn Việt Nam đang rất chú trọng phát triển.
Bà Ngô Phương Ly và bà Kim Hae Kyung cầm quân rối "chú Tễu" và "cô Tiên".
Quân rối thường được làm bằng gỗ sung, loại gỗ nhẹ nổi trên mặt nước. Hình thù quân rối thường tươi tắn, ngộ nghĩnh, mang tính hài và tính tượng trưng cao.
Hai phu nhân tham quan khu trưng bày trang phục truyền thống Hàn Quốc trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Bà Kim Hae Kyung bày tỏ bất ngờ và đặc biệt thích thú khi được biết tại Tòa Cánh diều có "Phòng Hàn Quốc", biểu tượng sinh động của hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia, nơi giới thiệu về không gian nhà cổ truyền thống của Hàn Quốc, một số Lễ Tết cổ truyền và đời sống hiện đại của người dân Hàn Quốc ngày nay.
Cái ôm thân tình giữa phu nhân lãnh đạo Việt, Hàn trong chuyến tham quan.
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được thành lập năm 1995, mở cửa đón công chúng lần đầu năm 1997. Bảo tàng đón hơn 500.000 lượt du khách, chuyên gia, học giả mỗi năm đến tìm hiểu và nghiên cứu về sự đa dạng, đặc sắc của 54 dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam.
Bảo tàng hiện có hơn 30.000 hiện vật, trong đó hơn 1.600 hiện vật được trưng bày thường xuyên tại Tòa Trống đồng. Năm 2006, Tòa Cánh diều được xây dựng, trở thành nơi trưng bày thường xuyên về các văn hóa ngoài Việt Nam.
Ảnh: Giang Huy