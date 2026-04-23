Hàn Quốc muốn tham gia dự án điện hạt nhân, đường sắt của Việt Nam

Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội tham gia các dự án chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao.

Tại buổi hội kiến sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thể hiện sự coi trọng cao độ đối với Việt Nam và quan hệ hai nước, tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, tạo cơ sở chính trị vững chắc mở rộng hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23/4. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác, đề nghị phối hợp triển khai các nhóm nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030, tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước.

Thủ tướng cũng mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường tỷ lệ nội địa hóa và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc, có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới tài chính, thanh tra, giám sát ngân hàng và vận hành, tham gia vào các trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi hai bên thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn kết chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng bền vững giữa hai nước, mở rộng hợp tác nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổng thống Lee Jae Myung và chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, đơn giản hóa thủ tục tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Thủ tướng khẳng định chính phủ cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Việt Nam.

Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng hai nước đang có điều kiện rất thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới cho hợp tác, kiến tạo cơ hội cùng phát triển và hướng tới tương lai thịnh vượng chung bền vững, khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại đến năm 2030, trở thành nước phát triển, thu nhập cao đến năm 2045.

Tổng thống mong muốn chính phủ Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao.

Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam tìm kiếm biện pháp đưa thương mại hai nước đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng mà còn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, lao động, chuỗi cung ứng. Ông khẳng định thành công của Việt Nam cũng là thành công của Hàn Quốc, hai bên cần tăng cường trao đổi thúc đẩy hợp tác song phương ở tầm cao nhất, hướng tới thịnh vượng chung bền vững.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết thêm Hàn Quốc sẽ xem xét tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam, cũng như mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động và tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng ngày hội kiến Tổng thống Lee Jae Myung, bày tỏ hoan nghênh hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong chuyến thăm.

Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước, thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn, tăng cường hoạt động của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác, góp phần quan trọng vào củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng, bền vững, làm phong phú thêm giao lưu văn hóa - thể thao và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế - đầu tư - công nghệ.

Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất trí tiếp tục quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng người Việt Nam tại nước này, cho biết sẽ xem xét các biện pháp đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam.

Ông đồng thời đề nghị quốc hội Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.

Vũ Hoàng