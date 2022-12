Tổng liên đoàn: Hàng chục nghìn lao động đã về quê

Hà NộiPhó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Ngọ Duy Hiểu cho biết hàng vạn lao động đã về quê nghỉ Tết trước cả tháng khi nhà máy thiếu đơn hàng, cắt giảm việc.

Chia sẻ tại phiên thảo luận phát triển thị trường lao động thuộc Diễn đàn kinh tế Việt Nam ngày 17/12, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng đây là vấn đề cực lớn, rất đáng quan tâm. Trong khi những năm trước đây là lúc mà doanh nghiệp và lao động hối hả tăng ca để kịp đơn hàng cho đối tác.

Ông Hiểu dẫn thống kê đến ngày 10/12, gần 434.000 người giảm giờ làm hoặc ngừng việc có hưởng lương; hơn 6.500 lao động tạm hoãn hợp đồng và 41.600 người đã mất việc.

75% lao động chịu ảnh hưởng làm việc trong doanh nghiệp FDI, tập trung ba ngành dệt may, da giầy, chế biến gỗ, chủ yếu ở phía nam như TP HCM, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và An Giang. Trong số này có hàng nghìn công nhân nữ 35 tuổi trở lên, đang thai sản hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Người lao động tìm việc những ngày cuối năm 2022 tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Phạm Chiểu

Thống kê cho thấy lượng người nhận bảo hiểm thất nghiệp 10 tháng đầu năm tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, TP HCM tăng gần 26%, Bình Dương 39,1%, Đồng Nai tăng 54,7% và Tiền Giang tăng 66,5% .

"Hệ lụy rất lớn khi Tết nguyên đán cận kề", ông Hiểu nhấn mạnh, dẫn chứng sau hai năm đại dịch, cú sốc về việc làm và thu nhập có thể đánh gục không ít người. Về lâu dài, lao động mất việc có thể chuyển dịch sang khu vực phi chính thức, giảm sút lao động tay nghề, kinh nghiệm trong khi thị trường vốn đã thiếu hụt nhóm này; doanh nghiệp khó tuyển dụng công nhân mới khi đơn hàng trở lại.

Công đoàn dự báo ra Tết sẽ có thêm gần 272.000 người bị giảm giờ làm và 15.800 lao động mất việc. Ông Ngọ Duy Hiểu cho hay, trước mắt các cấp công đoàn đề xuất với doanh nghiệp công bố phương án nghỉ Tết, trả lương, trả thưởng trước Tết ít nhất 20 ngày. Với lao động mất việc, các bên phải chi trả đầy đủ chế độ liên quan BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Lãnh đạo Tổng liên đoàn đề nghị Chính phủ, bộ ngành tăng kiểm soát giá cả, không để lạm phát tăng cao và tổ chức điểm bán hàng bình ổn giá cho công nhân. Cơ quan quản lý đồng thời cần ban hành chính sách hỗ trợ mới cho lao động ở ba mức độ mất việc, hoãn hợp đồng và giảm giờ làm khi cách Tết chỉ còn một tháng; hỗ trợ tiền vay lãi suất thấp cho doanh nghiệp thiếu đơn hàng để trả lương cơ bản, giữ chân lao động.

Hồng Chiêu