Tổng Bí thư đề nghị Standard Chartered hỗ trợ Việt Nam phát hành trái phiếu

Tổng Bí thư đề nghị Standard Chartered hỗ trợ việc phát hành trái phiếu sắp tới nhằm giúp Việt Nam có thể huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, tổ chức tài chính quốc tế hàng đầu của Anh, ngày 29/10.

Tiếp ông Saif Malik, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những hiệu quả trong hợp tác tài chính, ngân hàng thời gian qua giữa hai nước. Ông mong muốn thời gian tới ngân hàng tiếp tục chia sẻ và hỗ trợ để Việt Nam trở thành trung tâm tài chính của khu vực.

Standard Chartered là một trong những tổ chức hỗ trợ Việt Nam trong nâng hạng thị trường chứng khoán gần đây. Tổng Bí thư đề nghị nhà băng hỗ trợ Việt Nam việc phát hành trái phiếu sắp tới. "Qua đó, Việt Nam có thể huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý, thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam", ông nói.



Đáp lại, Tổng giám đốc Standard Chartered nhất trí với quan điểm của Tổng Bí thư về xu thế chuyển dịch của tài chính ngân hàng sang châu Á, cam kết đầu tư, đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Saif Malik, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered. Ảnh: TTXVN

Năm nay, kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng trên 8% và hai chữ số trong những năm tới, để sớm đạt mục tiêu thành nước thu nhập cao vào 2045. Theo đó, nguồn vốn huy động cho nền kinh tế cần được gia tăng tương xứng, ưu tiên cho các ngành "mũi nhọn", dự án trọng điểm quốc gia. Trong đó, huy động vốn qua phát hành trái phiếu cũng là một nguồn được tính đến.

Đến nay, Chính phủ đã thực hiện thành công 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế với tổng trị giá phát hành 2,75 tỷ USD với cùng kỳ hạn (10 năm). Lãi suất 4,8- 6,9 một năm, tùy đợt phát hành.

Gặp ông Chris Drewer, Phó chủ tịch cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Airbus, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam đẩy mạnh phát triển ngành hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và quá trình hội nhập quốc tế.

Ông đề nghị Airbus tăng hợp tác với các hãng hàng không, mở rộng chuỗi cung ứng và sản xuất thiết bị máy bay tại Việt Nam. Ông mong muốn tập đoàn hỗ trợ đào tạo nhân lực, sớm mở trung tâm của Airbus ở Việt Nam và tạo điều kiện để các hãng hàng không Việt trực tiếp đàm phán, ký hợp đồng mua máy bay.

Ông Chris Drewer cam kết tiếp tục là đối tác quan trọng, mong muốn cung cấp thêm máy bay cho các hãng hàng không của Việt Nam. Ngoài ra, hãng cũng muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như máy bay trực thăng, máy bay quân sự, hợp tác khoa học công nghệ, vệ tinh.

Gặp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng ngày, bà Helen Wilson, Phó chủ tịch cấp cao toàn cầu Tập đoàn Rolls Royce cho biết hãng sẽ tiếp tục đóng góp vào phát triển ngành hàng không phát thải thấp, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tập đoàn tiếp tục hợp tác với Việt Nam nghiên cứu nhiên liệu hàng không bền vững, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ cho các đối tác Việt Nam. Trước mắt, ông đề nghị hãng xúc tiến thiết lập Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa động cơ Rolls Royce tại Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đang thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland ngày 28-30/10. Sau hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer chiều 29/10, hai nước ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) chính thức có hiệu lực ngày 31/12/2020. Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm nay đạt 6,1 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2024.

Tính đến hết tháng 8, Anh có gần 606 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 4,65 tỷ USD, đứng thứ 15 trong 152 nước và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 16 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 37,6 triệu USD trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, bán buôn bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy, dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Phương Dung