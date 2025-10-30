Việt Nam - Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng Anh Keir Starmer chiều 29/10 chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm. Hai lãnh đạo ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, theo TTXVN.

Tuyên bố chung vạch ra 6 trụ cột tăng cường hợp tác chính gồm: hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế; hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh; hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng và các lĩnh vực khác; phối hợp về các đề khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: TTXVN

Tại hội đàm, Tổng Bí thư và Thủ tướng Starmer đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong nỗ lực tháo gỡ vướng mắc và tìm kiếm giải pháp phù hợp trên tinh thần hợp tác vì lợi ích chung của người dân hai nước.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Anh làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác Anh - ASEAN, làm cửa ngõ để Anh tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Hai lãnh đạo đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại lên gấp đôi trong thời gian tới.

Lãnh đạo Việt - Anh nhận định hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới, nhất là trong chuyển đổi kinh tế - năng lượng theo hướng xanh và bền vững, phát triển công nghiệp công nghệ số, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Starmer mong muốn cùng Việt Nam phát triển quan hệ song phương toàn diện, nhất là trong các khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thủ tướng Starmer nhấn mạnh Anh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050, khuyến khích các doanh nghiệp Anh tăng đầu tư, hợp tác tại Việt Nam, cam kết hỗ trợ Việt Nam triển khai Quan hệ đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP).

Thủ tướng Anh mong muốn Việt Nam ủng hộ các hợp tác về thương mại điện tử, dịch vụ tài chính trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer hội đàm. Ảnh: TTXVN

Về hợp tác an ninh - quốc phòng, hai bên nhất trí cần đa dạng hóa hợp tác, cùng giải quyết chống nhập cư bất hợp pháp và nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình và đào tạo.

Về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Trong dịp này, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống lừa đảo quốc tế và Kế hoạch tăng cường hợp tác về các vấn đề di cư.

Như Tâm