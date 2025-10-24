Tổng Bí thư đề nghị doanh nghiệp Việt - Bulgaria tăng hợp tác về khoa học công nghệ, nhân lực

Tổng Bí thư đề nghị hai bên cần tăng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nguồn nhân lực, tạo điều kiện doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư tại mỗi nước.

Chiều 23/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược sẽ mở đầu trong giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định của khu vực, toàn cầu.

Theo Tổng Bí thư, những khó khăn của kinh tế thế giới khiến hai nước cần hợp tác để tạo ra các giá trị lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển. Trong đó, hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư đều là những trụ cột quan trọng.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên cần tăng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quốc phòng, an ninh, phát triển công nghiệp quốc phòng và nguồn nhân lực. Đây cũng là những lĩnh vực Bulgaria phát triển, có thế mạnh, tạo ra sản phẩm, năng suất lao động cao.

Ông khẳng định Việt Nam cam kết luôn đồng hành, mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư Bulgaria trong quá trình phát triển đất nước.

Tổng thống Rumen Radev đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria, ngày 23/10. Ảnh: TTXVN

Tại diễn đàn, Tổng thống Rumen Radev cho biết ông ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Ông cũng cho rằng Việt Nam đã duy trì được sự ổn định và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực và thế giới.

Bulgaria trở thành một trong những quốc gia về trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất các sản phẩm có giá trị cao về công nghệ. Tổng thống Rumen Radev mong muốn hai bên hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kinh doanh, đầu tư hiệu quả tại mỗi nước.

Ông đề nghị các nhà đầu tư Bulgaria hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực họ có thế mạnh như khoa học công nghệ, nông nghiệp sạch, dược phẩm, giáo dục, năng lượng tái tạo và logistics châu Âu...

Ở khía cạnh này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư Bulgaria trong quá trình phát triển đất nước.

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Rumen Radev cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Bulgaria ngày 22-24/10 theo lời mời của Tổng thống Radev. Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8/2/1950. Tổng kim ngạch thương mại năm ngoái đạt 263 triệu USD và nửa đầu năm nay gần 110 triệu USD. Tính tới cuối tháng 6, Bulgaria có 14 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 31,32 triệu USD, đứng thứ 68 trong 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa hai nước được ký từ năm 1998, đến nay hai bên đã triển khai 19 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học. Hơn 1.200 người Việt đang sinh sống tại Bulgaria.

Phương Dung