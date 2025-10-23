Việt Nam - Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Sofia hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trên cơ sở những bước phát triển tích cực và thành tựu to lớn sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Bulgaria đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, theo TTXVN.

Hai bên trao đổi và nhất trí cao với các giải pháp để hiện thực hóa nội dung Tuyên bố chung, đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Việt Nam và Bulgaria đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược hiện nay, nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật giữa các học viện, cơ sở nghiên cứu quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh mạng, quân y...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Sofia ngày 23/10. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thành trụ cột trung tâm trong quan hệ Đối tác Chiến lược, nhằm duy trì và củng cố tự do thương mại, mở cửa thị trường cho nhau, triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) với mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi trong những năm tới, sẵn sàng là cửa ngõ cho hàng hóa của Việt Nam và Bulgaria thâm nhập vào thị trường ASEAN và EU.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như đào tạo nhân lực cho chuyển đổi số, kinh tế số, hạ tầng số và chính phủ điện tử, dược phẩm và y sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính hiện đại, năng lượng xanh.

Với các lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn hóa du lịch, y tế, lao động, nông nghiệp, Việt Nam và Bulgaria sẽ đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các chương trình, hoạt động văn hóa, du lịch, triển lãm, giao lưu âm nhạc, tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực cho quan hệ song phương.

Hai nước sẽ tăng cường trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác giải quyết vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.

Hai bên cũng nhấn mạnh ủng hộ lập trường quan điểm trong bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, đề cao thượng tôn pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Bulgaria sẽ mở ra kỷ nguyên hợp tác mới cho hai nước, vì mục tiêu phát triển của mỗi nước và hòa bình, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Rumen Radev hội đàm hẹp tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Sofia ngày 23/10. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm thành công, cùng nhau đánh giá lại tình hình quan hệ hợp tác, thống nhất định hướng để mở rộng và làm sâu sắc hơn những lĩnh vực hợp tác truyền thống, xác định các lĩnh vực hợp tác mới mà hai nước có tiềm năng và nhu cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Bulgaria ngày 22-24/10 theo lời mời của Tổng thống Radev.

Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8/2/1950. Tổng kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 263 triệu USD và trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 110 triệu USD. Tính đến tháng 6/2025, Bulgaria có 14 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 31,32 triệu USD, đứng thứ 68 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa hai nước được ký từ năm 1998, đến nay hai bên đã triển khai 19 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học. Hơn 1.200 người Việt Nam đang sinh sống tại Bulgaria.

Nguyễn Tiến