Tôm hùm truyền cảm hứng cho làng mốt gần 90 năm

Người mẫu Wallis Simpson diện váy tôm hùm của Elsa Schiaparelli. Bức ảnh do Cecil Beaton chụp ngày 1/6/1937. Ảnh: Vogue

Tác phẩm của Dalí truyền cảm hứng cho Elsa Schiaparelli - nhà thiết kế nổi tiếng với những ý tưởng độc đáo, siêu thực. Dali xem tôm hùm là biểu tượng của tình dục. Trong cuốn sách "Nevertheless, She Wore It: 50 Iconic Fashion Moments", tác giả Ann Shen viết: "Váy tôm hùm cho thấy sức mạnh của sự đổi mới và trao quyền tình dục ở một người phụ nữ - điều mà nghệ thuật và thời trang có thể tác động".

Cùng Dalí, thiên tài Italy được xem là hai người đầu tiên đưa tôm hùm vào thế giới thời trang trong bộ sưu tập năm 1937 của Schiaparelli. Thiết kế gây tiếng vang lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến làng mốt qua nhiều thập niên và trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Schiaparelli. Cùng kể từ đó, trong thời trang, nhắc tới tôm hùm là nhắc đến chủ nghĩa siêu thực.