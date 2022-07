Mốt quần không đáy

Quần không đáy lần đầu ra mắt vào năm 2016 nhờ hiệu ứng của phim "The Magnificent Seven". Trong tác phẩm hành động miền Tây của Mỹ do Antoine Fuqua đạo diễn, các diễn viên, diện loại quần này, tượng trưng cho hình ảnh chàng cao bồi mạnh mẽ. Hood By Air được cho là một trong số nhà mốt sớm tiên phong mốt này ở bộ sưu tập Xuân Hè 2017 (ảnh). Tới năm 2021, Benedict Cumberbatch tiếp tục lăng xê thiết kế trong "The Power of the Dog", khiến chúng được yêu thích trở lại.