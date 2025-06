Tom Cruise sẽ được trao Oscar danh dự

Tom Cruise là một trong ba nghệ sĩ nhận giải Governors Awards, tôn vinh những nỗ lực của anh cho ngành điện ảnh.

Trên Variety, Chủ tịch Viện Hàn lâm Janet Yang cho biết: "Hội đồng quản trị của Viện Hàn lâm vinh dự được công nhận những nghệ sĩ tài năng. Sự dấn thân của Tom Cruise dành cho phim ảnh đã truyền cảm hứng cho những diễn viên đóng thế và nhiều người khác".

Lễ trao giải Governors Awards diễn ra vào ngày 16/11, là một phần của lễ trao giải Oscar do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức, thường diễn ra ba tháng trước sự kiện chính.

Tom Cruise ở một buổi ra mắt phim "Mission: Impossbile 8". Ảnh: THR

Diễn viên Tom Cruise, 62 tuổi, được mệnh danh "ngôi sao điện ảnh cuối cùng", theo Hollywood Reporter. Tên tuổi của anh duy trì "sức nóng" ở phòng vé qua bốn thập niên, từ phim Risky Business (1983) đến Mission: Impossible - The Final Reckoning (2025), mỗi dự án đạt doanh thu hàng trăm triệu USD. Đạo diễn Steven Spielberg từng nhận xét Top Gun: Maverick - tác phẩm nổi bật của Tom Cruise - góp phần cứu vãn ngành điện ảnh sau đại dịch.

Nửa đầu sự nghiệp, Cruise làm việc với những nhà làm phim danh tiếng như Francis Ford Coppola (The Outsiders, 1983), Martin Scorsese (The Color of Money, 1986), Barry Levinson (Rain Man, 1988), Oliver Stone (Born on the Fourth of July, 1989). Các vai diễn này thu hút khán giả, nhận nhiều đề cử Oscar.

Đầu thập niên 2000, Cruise chuyển hướng sang các bộ phim hành động đầu tư nhiều về chất lượng. Anh nổi tiếng với việc tự thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm trong loạt phim Mission: Impossible, đồng thời cũng là nhà sản xuất các phần phim này. The Last Samurai (2003), War of the Worlds (2005), Jack Reacher (2012, 2016) củng cố vị thế của anh.

Loạt cảnh mạo hiểm của Tom Cruise qua 8 phần 'Mission: Impossible' Những lần Tom Cruise mạo hiểm trong các phần "Mission: Impossible". Video: Paramount Pictures

Ngoài Tom Cruise, nghệ sĩ được trao giải danh dự gồm diễn viên, biên đạo múa Debbie Allen và nhà thiết kế sản xuất Wynn Thomas. Allen để lại dấu ấn trên sân khấu và màn ảnh trong gần năm thập niên. Cô biên đạo cho lễ trao giải Oscar bảy lần và đóng góp cho các bộ phim bao gồm Forget Paris, A Jazzman's Blues và The Six Triple Eight. Về diễn xuất, những phim nổi bật của cô gồm Fame, Ragtime và Jo Jo Dancer, Your Life Is Calling.

Thomas là người da màu tiên phong trong lĩnh vực thiết kế sản xuất, từng làm She's Gotta Have It, Do the Right Thing, Malcolm X và Da 5 Bloods của Spike Lee, A Beautiful Mind, Cinderella Man của Ron Howard, và bộ phim được đề cử Oscar Hidden Figures. Bên cạnh đó, Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt dành cho ca sĩ Dolly Parton, do có nhiều hoạt động từ thiện.

Governors Awards năm nay do 55 thành viên ban quản lý thuộc hội đồng quản trị của Viện hàn lâm nhiệm kỳ 2024-2025 bình chọn, như Tổng giám đốc điều hành của Warner Bros. Pam Abdy, nhà sản xuất phim Jason Blum, nhà thiết kế trang phục Ruth E. Carter, biên kịch Ava DuVernay. Ở lễ trao giải năm ngoái, Oscar danh dự thuộc về cố nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Quincy Jones và giám đốc casting Juliet Taylor.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)