Tom Cruise nhận giải thưởng dân sự cao nhất của Hải quân Mỹ

AnhTom Cruise nhận huân chương Dịch vụ công xuất sắc của Bộ Hải quân Mỹ nhờ những đóng góp nổi bật cho quân đội trong sự nghiệp điện ảnh.

Ngày 17/12, CNN đưa tin Bộ Hải quân Mỹ trao tặng danh hiệu dân sự cao nhất cho tài tử Tom Cruise tại phim trường Longcross Film Studios, London. Theo thông cáo, nỗ lực của diễn viên trong ngành công nghiệp điện ảnh giúp "nâng cao nhận thức và sự yêu mến của công chúng cho đội ngũ nhân lực trải qua quá trình đào tạo bài bản của Hải quân, cùng những hy sinh của họ khi thực hiện nhiệm vụ trong bộ quân phục".

Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro là người trao huân chương cho Tom Cruise. Tài tử phát biểu khi nhận vinh dự: "Tôi rất vui vì có thể trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thủy thủ đã hoặc đang cống hiến cho quân đội. Nỗ lực đó không chỉ đến từ tôi mà còn từ dàn diễn viên, đoàn làm phim làm việc cùng tôi trong tất cả dự án. Họ mới là những người giúp tác phẩm sống động".

Tom Cruise nhận giải thưởng Dịch vụ công xuất sắc (Distinguished Public Service Award) do Hải quân Mỹ trao tặng. Ảnh: PA Media

Tom Cruise nhận vinh dự này nhờ vai phi công Pete Mitchell (tên hiệu Maverick) trong hai phần Top Gun (1986 và 2022) - lấy cảm hứng từ chương trình huấn luyện phi công hải quân cùng tên của chính phủ. Hải quân Mỹ cho biết màn thể hiện của tài tử ở phần một truyền cảm hứng cho nhiều người gia nhập lực lượng phi công thời điểm đó. Sức ảnh hưởng của phim lớn đến mức đơn vị lập hẳn bàn đăng ký nhập ngũ trong rạp chiếu phim.

Năm 2020, Tom Cruise và nhà sản xuất Jerry Bruckheimer nhận danh hiệu Phi công Hải quân danh dự cho những đóng góp trong Top Gun: Maverick dù phim chưa ra mắt. Hai năm sau, dự án phát hành với doanh thu hơn 1,48 tỷ USD toàn cầu, nhận sáu đề cử Oscar. Theo Hải quân Mỹ, bộ phim lần nữa "làm sống dậy" sự quan tâm của khán giả trẻ với quân đội. Tháng 1, trang Puck cho biết Tom Cruise tiếp tục đóng phần ba.

Trailer "Top Gun" (1986) Trailer "Top Gun" (1986). Video: Paramount Pictures

Ngoài Top Gun, những vai diễn khác của Tom Cruise trong các bộ phim hành động khác như Born on the Fourth of July (1989), A Few Good Men (1992) và series Mission: Impossible (1996-2024) được khen tại sự kiện.

Tom Cruise 62 tuổi, cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg. Tài tử được mệnh danh như "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Diễn viên không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng từ sau vụ ly hôn ồn ào với Katie Holmes năm 2012. Theo SCMP, nghệ sĩ là nam diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm 2022, tính riêng trong lĩnh vực làm phim. Dự án mới nhất của anh là Mission: Impossible 7 của đạo diễn Christopher McQuarrie, ra rạp vào tháng 7. Phần 8 - Mission: Impossible - The Final Reckoning - dự kiến ra mắt vào năm 2025.

Trailer "Mission Impossible 8" Trailer đầu tiên của phim "Mission: Impossible - The Final Reckoning". Video: Paramount Pictures

Danh hiệu Dịch vụ công xuất sắc (Distinguished Public Service - DPS) ra đời năm 1951, là vinh dự cao nhất mà Bộ trưởng Hải quân Mỹ trao cho người ngoài ngành. Theo Military Medals, danh hiệu tôn vinh các cá nhân có hành động dũng cảm, mang tính anh hùng hoặc cống hiến cho lợi ích của Hải quân trong thời gian dài.

Phương Thảo (theo CNN)