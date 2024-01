Tom Cruise làm 'Top Gun 3'

Tom Cruise, 62 tuổi, đóng ba phim, trong đó có "Top Gun 3", đồng thời làm nhà sản xuất, kỳ vọng thêm bom tấn.

Theo trang Puck, hãng phim Paramount ủy quyền cho biên kịch Top Gun: Maverick - Ehren Kruger - thực hiện phần thứ ba của loạt phim, hôm 11/1. Tom Cruise tiếp tục đảm nhận vai phi công Pete Mitchell.

Bạn diễn Glen Powell và Miles Teller cũng góp mặt trong dự án. Ngoài ra, các nguồn tin của The Hollywood Reporter cho biết Paramount có kế hoạch mời Joseph Kosinski trở lại ghế đạo diễn.

Trailer Top Gun Maverick (2022) Trailer "Top Gun: Maverick" năm 2022. Video: Paramount

Theo Independent, thông tin khiến nhiều khán giả Hollywood thán phục khả năng làm việc của tài tử ở tuổi 62. Trên Facebook, tài khoản LaVerne Wright viết: "Tôi không thể chờ đợi. Tom Cruise là diễn viên tuyệt vời. Đáng lẽ phải có giải Oscar cho bộ phim của anh ấy".

Năm 2022, Top Gun: Maverick thành công về mặt thương mại, thu 1,48 tỷ USD toàn cầu - là dự án điện ảnh ăn khách nhất trong năm. Tác phẩm cũng đạt điểm tươi 97% theo thống kê của Rotten Tomatoes, nhận sáu đề cử Oscar. Các tờ Variety, Independent và IndieWire đánh giá phim là một trong những dự án hay nhất trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của Tom Cruise.

Tom Cruise trong một sự kiện ra mắt phim năm 2022. Ảnh: Reuters

Ngoài việc đảm nhận vị trí nhà sản xuất kiêm diễn viên phần ba Top Gun, diễn viên ký hợp đồng trở thành đối tác chiến lược với Warner Bros. - hãng đối thủ của Paramount, hôm 9/1.

Theo đó, những tác phẩm Cruise sản xuất cùng Warner Bros. gồm dự án gốc và phim nhượng quyền thương mại, đều có sự tham gia của tài tử. Văn phòng công ty sản xuất của Cruise sẽ đặt tại thành phố Burbank, bang California. "Tôi mong muốn tiếp tục thực hiện những tác phẩm hay", Cruise nói trên Variety.

Trong bốn thập niên qua, Tom Cruise từng tham gia nhiều tác phẩm của Warner Bros. như Interview With the Vampire (1994), Eyes Wide Shut (1999), Magnolia (1999), Rock of Ages (2012) và Edge of Tomorrow (2014).

Trong đó, dự án giúp Cruise gây chú ý với khán giả là Risky Business (1983) do Paul Brickman đạo diễn. Diễn viên vào vai Joel Goodsen, một chàng công tử nhà giàu bị cha mẹ quản thúc nghiêm khắc. Joel chỉ có thể tự do vui chơi khi bố mẹ đi vắng dịp cuối tuần. Song, mọi chuyện dần trở nên vượt tầm kiểm soát với sự xuất hiện của cô gái gọi Lana (Rebecca De Mornay).

Vẻ điển trai giúp Cruise được khán giả yêu mến sau khi Ricky Business ra mắt. Phim đạt doanh thu cao gấp 10 lần vốn đầu tư 6,2 triệu USD, mở ra sự nghiệp cho tài tử.

Tom Cruise trong một cảnh phim "Ricky Business". Ảnh: Warner Bros.

Cruise còn có các dự án trong giai đoạn sản xuất, gồm Mission: Impossible 8 (Paramount) và một phim hành động trên vũ trụ do hãng Universal sản xuất, do Doug Liman đạo diễn. Trong đó, phần tám Mission: Impossible ra mắt năm 2025, ghi hình ở Anh, Malta, Nam Phi và Na Uy. Các địa điểm cụ thể đều được giữ bí mật để tránh việc làm lộ nội dung tác phẩm.

Trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2024 sáng 8/1 (giờ Hà Nội), diễn viên Hannah Waddingham - đóng cùng Cruise trong Mission: Impossible 8 - nói năm ngày làm việc với tài tử trên tàu sân bay USS George HW Bush là trải nghiệm đáng nhớ. "Tom Cruise chắc chắn là một trong những người đáng yêu, tích cực và truyền cảm hứng nhất tôi từng gặp", Waddingham nói với Variety.

Theo Waddingham, êkíp đi cùng với 4.500 quân nhân đến tàu sân bay để quay một số cảnh. Một vài phân đoạn chính của Cruise sẽ được thực hiện sau khi các cuộc đình công ở Hollywood kết thúc.

Với dự án hợp tác cùng Doug Liman, tài tử cho biết chưa rõ khi nào sẽ được ra ngoài không gian để ghi hình. Tuy nhiên, Cruise và đạo diễn đều làm việc hết sức, theo Variety.

Mission: Impossible 7 Dead Reckoning Part One Trailer "Mission: Impossible 7", có Tom Cruise đóng chính. Video: CGV

Tom Cruise cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg. Tài tử được mệnh danh như "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Diễn viên không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng từ sau vụ ly hôn ồn ào với Katie Holmes năm 2012. Theo SCMP, nghệ sĩ là nam diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm 2022, tính riêng trong lĩnh vực làm phim.

Gần đây, tài tử xuất hiện trong Mission: Impossible 7 của đạo diễn Christopher McQuarrie. Tác phẩm nối tiếp các sự kiện của Mission: Impossible - Fallout (2018), trong đó Ethan Hunt (Tom Cruise đóng) và nhóm đặc vụ IMF phải truy tìm loại vũ khí mới đe dọa toàn cầu, trước khi nó rơi vào tay kẻ xấu. Đối mặt với một kẻ thù bí ẩn, Ethan buộc phải cân nhắc không có gì quan trọng hơn nhiệm vụ của anh, kể cả mạng sống của người thân.

Quế Chi (theo Variety, Independent)