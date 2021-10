Tom Cruise đi xem thể thao cùng con trai

MỹTài tử Tom Cruise dẫn con trai 26 tuổi Connor, từng được anh nhận nuôi cùng Nicole Kidman, đi xem bóng chày dịp cuối tuần.

Theo Daily Mail, tài tử Nhiệm vụ bất khả thi gây chú ý khi xuất hiện tại trận đấu giữa hai đội San Francisco Giants và Los Angeles Dodgers tại một sân vận động ở San Francisco hôm 9/11. Tom Cruise mặc giản dị với quần jean và áo jacket, ngồi ở hàng ghế có giá vé 1.000 USD. Con trai Connor ngồi cạnh diễn viên, mặc hoodie đen và mũ lưỡi trai.

Tom Cruise (không đội mũ) và con trai Connor (trái, áo đen). Ảnh: AP

Hai cha con vui vẻ giao lưu và chụp ảnh với người hâm mộ tại sân. Khi được phóng viên hỏi về đội bóng yêu thích, Cruise đáp chỉ đến vì tình yêu bóng chày, không thiên vị đội nào. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ khen anh trẻ trung, thân thiện.

Tom Cruise hiếm khi xuất hiện cùng các con tại nơi công cộng. Khi còn là vợ chồng với Nicole Kidman, anh nhận nuôi hai đứa trẻ Jane Cruise (sinh năm 1992) và Connor Antony (sinh năm 1995). Cả hai đều theo giáo phái Scientology giống nam diễn viên.

Tom Cruise xem bóng chày cùng con trai Tom Cruise chào khán giả tại sân vận động. Video: ABC7

Tom Cruise có một gái ruột Suri (15 tuổi) cùng Katie Holmes. Holmes đệ đơn ly hôn năm 2012, năm ngày trước sinh nhật tài tử. Cô yêu cầu được toàn quyền nuôi con gái Suri và chồng chỉ được thăm nom. Sau khi ly dị, Tom Cruise chưa từng xuất hiện cùng con gái.

Tom Cruise sinh năm 1962, được gọi là "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Anh từng đóng Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back... Tài tử không sử dụng mạng xã hội, kín tiếng đời tư từ sau ly dị Katie Holmes năm 2012. Anh bị đồn hẹn hò các diễn viên Yolanda Pecoraro, Olga Kurylenko, Laura Prepon nhưng không lên tiếng.

Phương Mai (theo Daily Mail)