Tom Cruise công khai hẹn hò 'Bond girl' Ana de Armas

Tài tử Tom Cruise, 63 tuổi, lần đầu tiên công khai tình cảm với Ana de Armas, 37 tuổi, nắm tay cô dạo phố ở Mỹ.

Nguồn tin của TMZ cho biết cả hai đến thị trấn Woodstock (bang Vermont, Mỹ) hôm 27/7. Cặp sao lái xe xuyên qua công viên quốc gia, tay trong tay mua sắm và ăn kem.

Tom Cruise và Ana des Armas tại thị trấn Woodstock (Mỹ) xuất hiện công khai sau nhiều lần vướng tin hẹn hò. Ảnh: The Image Direct

Trước đó hôm 25/7, hai người dự liveshow của ban nhạc Oasis tại London (Anh). Sau đó, cả hai đáp chuyến bay trở lại Mỹ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người hâm mộ chia sẻ loạt ảnh và bình luận về hai ngôi sao hạng A: "Họ trông đẹp đôi quá", "Có nhiều chàng trai muốn có Ana nhưng cô ấy đã chọn Tom Cruise".

Thông tin Tom Cruise và Ana des Armas yêu nhau dấy lên sau khi một số trang báo tung ảnh hai người đi ăn tối cùng nhau ở London tháng 2. Theo People, cả hai gặp nhau vì công việc, đi với người đại diện để bàn về "các khả năng có thể hợp tác sau này". Sau đó, họ xuất hiện tại London, có lần Tom đưa Ana đi trực thăng riêng. Cuối tháng 6, cả hai nghỉ dưỡng tại đảo Menorca, Tây Ban Nha.

Cặp sao dự concert của ban nhạc Oasis hôm 25/7 tại Anh. Ảnh: FirstPost

Cả hai còn hợp tác trong công việc. Ở chương trình Good Morning America hồi tháng 5, Ana de Armas nói đang tham gia một số dự án với Tom Cruise, cùng đạo diễn Doug Liman và Christopher McQuarrie. "Chúng tôi không chỉ làm một mà cùng vài phim. Tôi rất hào hứng", người đẹp cho biết.

Tại buổi công chiếu Mission: Impossible - The Final Reckoning ở London, Tom Cruise cũng dành lời khen cho Ballerina, bộ phim hành động do Ana đóng cùng Keanu Reeves. "Tôi vừa xem phim xong. Tác phẩm rất tuyệt", tài tử nói.

Trong buổi ra mắt phim của Ana de Armas tháng 6, phóng viên tạp chí Variety hỏi người đẹp liệu Tom Cruise có ủng hộ tác phẩm mới của cô. Ana trả lời: "Anh ấy ủng hộ tất cả bộ phim. Anh ấy thực sự mong ngành giải trí và điện ảnh phát triển, muốn mọi người đến rạp chiếu. Vì chúng tôi đang hợp tác, anh đã xem Ballerina và rất thích nó. Anh ấy yêu loạt phim John Wick".

Trailer 'Ballerina' (2025) Trailer "Ballerina", có Ana des Armas đóng chính. Video: Lionsgate

Tom Cruise, 63 tuổi, được mệnh danh "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Theo SCMP, anh là diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm 2022, tính riêng trong lĩnh vực làm phim. Hiện anh giữ Kỷ lục Guinness Thế giới diễn viên có nhiều phim liên tiếp đạt doanh thu trên 100 triệu USD nhất, với 11 dự án từ Jack Reacher (2012) đến The Final Reckoning (2025). Hôm 6/6, nghệ sĩ lập kỷ lục thế giới cho 16 lần thực hiện màn nhảy dù bốc cháy để quay cảnh mạo hiểm trong Mission: Impossible 8. Anh trải qua ba cuộc hôn nhân với Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes.

Ana de Armas, 37 tuổi, là diễn viên Cuba. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, đến Hollywood từ năm 2015 để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Armas được giới phê bình và nhiều đạo diễn, diễn viên gạo cội đánh giá tiềm năng với các phim Blade Runner 2049, Knives Out. Ngoài Ballerina, cô đóng nhiều tác phẩm như No Time to Die (vào vai "Bond girl"), Blonde (hóa thân minh tinh Marilyn Monroe).

Mỹ nhân kết hôn đồng nghiệp người Tây Ban Nha Marc Clotet năm 2011, ly hôn ba năm sau đó. Cô cũng từng hẹn hò Ben Affleck gần một năm.

Quế Chi (theo E! News, TMZ)