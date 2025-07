Tom Cruise liên tục vướng tin hẹn hò 'Bond girl' Ana de Armas

Tài tử Tom Cruise và diễn viên Ana de Armas thường xuyên xuất hiện cùng nhau nhiều tháng qua, nhưng chưa xác nhận tình cảm.

Theo Hola ngày 17/7, Tom Cruise đi nghỉ mát cùng người đẹp kém 26 tuổi tại quần đảo Balearic, Tây Ban Nha cuối tháng 6. Trong nhiều bức ảnh, cả hai trò chuyện thoải mái trên du thuyền. Chuyến đi chỉ có hai nghệ sĩ, thành viên của tàu và Salsa - chó cưng của Ana.

Tom Cruise và "người tình" Ana de Armas đội mũ panama che nắng trên du thuyền ngoài khơi Tây Ban Nha hôm 30/6. Ảnh: Sirbouman

Thông tin Tom Cruise và "Bond girl" yêu nhau dấy lên sau khi một số trang báo tung ảnh hai người đi ăn tối cùng nhau ở London tháng 2. Khi ấy, People cho biết cả hai gặp nhau vì công việc, đi với người đại diện để bàn về "các khả năng có thể hợp tác sau này".

Sau cuộc hẹn đầu tiên, Tom Cruise và Ana de Armas nhiều lần bị phát hiện ở cạnh nhau, có lúc cùng bước xuống trực thăng. Dịp sinh nhật 37 tuổi của Ana hôm 30/4, paparazzi bắt gặp cả hai dạo bộ trong công viên tại London. Họ còn bị chụp ảnh trên đường rời tiệc sinh nhật của David Beckham ở Notting Hill, London, hồi tháng 5. Cùng thời điểm, nguồn tin thân hai nghệ sĩ tiết lộ với Us Weekly rằng mối quan hệ này "rất kín đáo, còn mới mẻ và đang ở giai đoạn mới yêu", do đó họ đang cố gắng giữ kín chuyện tình.

Tom Cruise ngồi trong xe hơi để rời khỏi nhà hàng. Bên cạnh anh là diễn viên Ana de Armas đang cố gắng giấu mặt. Ảnh: Backgrid

Đến nay, hai diễn viên chưa từng lên tiếng về vấn đề trên nhưng Ana de Armas xác nhận đang hợp tác Tom Cruise. Trên show Good Morning America tháng 5, cô cho biết: "Không chỉ một mà là vài dự án cùng Doug Liman, Christopher McQuarrie và đương nhiên với Tom nữa. Tôi rất hào hứng". Doug Liman, Christopher McQuarrie là hai đạo diễn từng làm việc cùng Tom Cruise.

Nhiều tuần trước chuyến đi Tây Ban Nha, công chúng không thấy cặp sao xuất hiện. Cả hai được cho có lịch trình bận rộn bởi các tác phẩm mới của họ có thời điểm ra rạp sát nhau. Trong khi Tom thực hiện tour quảng bá Mission: Impossible 8 vòng quanh thế giới tháng 5, Ana de Armas bận rộn đi giao lưu cùng đoàn phim From the World of John Wick: Ballerina - dự án do cô đóng chính, ra mắt hôm 6/6.

Chân dung tài tử Tom Cruise và diễn viên Ana de Armas. Ảnh: WireImage

Trong buổi công chiếu phim tháng 6, phóng viên tờ Variety hỏi Ana de Armas liệu Tom Cruise có ủng hộ tác phẩm mới của cô. Người đẹp trả lời: "Anh ấy ủng hộ tất cả bộ phim. Anh ấy thực sự mong ngành giải trí và điện ảnh phát triển, muốn mọi người đến rạp xem phim. Vì chúng tôi đang hợp tác, anh đã xem Ballerina và rất thích nó. Anh ấy yêu loạt phim John Wick".

Trước đó, Tom Cruise khen tài diễn xuất của Ana với một số trang tin. Trò chuyện với Access Hollywood tháng 5, anh nói: "Năng lực của cô ấy thật đáng gờm. Cô ấy là một diễn viên có kỹ năng diễn ấn tượng, hài hước và rất tài năng. Bạn có thể thấy điều đó trong Ballerina".

Trailer 'Mission: Impossible - The Final Reckoning' Trailer "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng). Video: Paramount Pictures Vietnam

Tom Cruise, 63 tuổi, được mệnh danh "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Theo SCMP, anh là diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm 2022, tính riêng trong lĩnh vực làm phim. Hiện anh giữ Kỷ lục Guinness Thế giới diễn viên có nhiều phim liên tiếp đạt doanh thu trên 100 triệu USD nhất, với 11 dự án từ Jack Reacher (2012) đến The Final Reckoning (2025). Hôm 6/6, nghệ sĩ lập kỷ lục thế giới cho 16 lần thực hiện màn nhảy dù bốc cháy để quay cảnh mạo hiểm trong Mission: Impossible 8.

Ana de Armas, 37 tuổi, là diễn viên Cuba. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, đến Hollywood từ năm 2015 để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Armas được giới phê bình và nhiều đạo diễn, diễn viên gạo cội đánh giá tiềm năng với các phim Blade Runner 2049, Knives Out. Ngoài Ballerina, cô đóng nhiều tác phẩm như No Time to Die (vào vai "Bond girl"), Blonde (hóa thân minh tinh Marilyn Monroe).

Phương Thảo (theo Hola)