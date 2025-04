Tom Cruise: 'Brad Pitt là tay đua cừ khôi'

Tom Cruise nói mong được xem Brad Pitt trổ tài lái xe trong phim mới vì cả hai từng có dịp đua xe cùng nhau trước đây.

Theo People, tài tử Tom Cruise, 63 tuổi, nhắc bạn diễn cũ khi đang thảo luận về bộ phim sắp ra mắt của anh - Mission: Impossible 8, do đạo diễn Christopher McQuarrie thực hiện - tại sự kiện CinemaCon 2025, ngày 3/4. Tom Cruise cho biết McQuarrie từng hợp tác Brad Pitt trong World War Z (2013), đồng thời giới thiệu dự án mới của Pitt - F1.

"Tôi không thể đợi đến mùa hè để được xem F1. Chắc chắn phim sẽ rất hay. Thật tuyệt khi thấy Brad lái xe. Anh ấy rất giỏi khoản này, là một tay đua cừ khôi. Hãy tin tôi vì tôi từng đấu với anh ấy. Khi đóng chung Interview With the Vampire, cả hai thường đi đua xe go-kart. Chúng tôi thường chơi bộ môn này cả đêm sau khi kết thúc lịch trình quay", Tom Cruise nói.

Chân dung Tom Cruise và Brad Pitt. Ảnh: WireImage

F1 là tác phẩm mới nhất của Brad Pitt, 62 tuổi, dự kiến ra mắt tại Mỹ ngày 27/6. Trong phim, anh thủ vai Sonny Hayes - tay đua đã giải nghệ - bất ngờ nhận được lời mời từ Ruben (Javier Bardem đóng) trở lại giải công thức 1 để cố vấn cho Joshua (Damson Idris). Tại một buổi họp báo, đạo diễn Joe Kosinski cho biết tác phẩm đòi hỏi tái hiện bộ môn thể thao một cách chân thực. Cả Pitt và Idris đều lái xe với tốc độ gần 290 km/h trong nhiều phân cảnh.

Trailer 'F1' Trailer phim "F1". Video: Warner Bros. Vietnam

Theo CinemaBlend, nhận xét mới nhất của Tom Cruise về đồng nghiệp cũ gây bất ngờ do cả hai vướng nghi vấn "không hòa thuận" từ lâu. Đến nay, hai tài tử chỉ đóng chung một bộ phim duy nhất là Interview With the Vampire (1994) - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anne Rice. Tom Cruise, Brad Pitt vào vai hai ma cà rồng quyến rũ, lần lượt là Lestat và Louis. Thời điểm đó, một số nguồn tin cho biết họ khác biệt về tính cách, ngầm đối đầu nhau nên khiến trường quay căng thẳng.

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly năm 2011, Brad Pitt kể lại trải nghiệm quay cùng Tom Cruise. Theo nghệ sĩ, vai Lestat trên màn ảnh thú vị hơn Louis vì các nhà sản xuất biến các khía cạnh hấp dẫn của nhân vật thành mạch phim. "Tôi không có ý hạ thấp Tom. Anh ấy chịu áp lực trong phim. Tiểu thuyết này có rất nhiều fanboy nên anh phải cố gắng khiến bộ phim thành công và đã làm được. Điều đó thật tuyệt", Brad nói thêm. Sau khi phát hành, tác phẩm thu về hơn 200 triệu USD doanh thu toàn cầu, nhận hai đề cử Oscar.

Trailer phim "Interview With the Vampire" của Tom Cruise và Brad Pitt Trailer phim "Interview With the Vampire". Video: YouTube/ Rotten Tomatoes Classic Trailers

Tom Cruise sinh năm 1962, là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood. Theo SCMP, anh là nam diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm 2022, tính riêng trong lĩnh vực làm phim. Dự án mới nhất của Cruise là Mission: Impossible 7 của đạo diễn Christopher McQuarrie, ra rạp tháng 7/2024. Nghệ sĩ không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng từ sau vụ ly hôn ồn ào với Katie Holmes năm 2012.

Brad Pitt sinh năm 1963, thuộc nhóm tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston và Angelina Jolie.

Phương Thảo (theo People)