Brad Pitt trổ tài đua xe trong phim

Trailer "F1" giới thiệu nhân vật tay đua Công thức 1 Sonny Hayes tái xuất sau vụ tai nạn - do Brad Pitt đóng.

Nhà phát hành tung trailer hôm 14/3, nội dung xoay quanh Sonny Hayes - tay đua đã giải nghệ - bất ngờ nhận được lời mời từ Ruben (Javier Bardem đóng) trở lại giải F1 để cố vấn cho Joshua (Damson Idris). Tuy nhiên, Sonny và Joshua xảy ra mâu thuẫn. Lúc chuẩn bị, cả hai tranh cãi về lần cuối cùng họ chiến thắng. Cả hai đứng trước cơ hội được giới chuyên môn công nhận, nhưng cũng có thể hứng chịu chỉ trích nếu thất bại.

Trailer 'F1' Trailer "F1", dự kiến ra mắt trong nước ngày 27/6. Video: Warner Bros. Vietnam

Đoạn video có nhiều phân đoạn đua xe gay cấn, trong đó Brad Pitt so kè nhiều người khác trong cuộc thi đấu. Tại một buổi họp báo, đạo diễn Joe Kosinski cho biết tác phẩm đòi hỏi tái hiện bộ môn thể thao một cách chân thực. Cả Pitt và Idris đều lái xe với tốc độ gần 290 km/h trong nhiều phân cảnh. Êkíp mua sáu chiếc xe đua, gắn thiết bị ghi hình.

Pitt và các diễn viên dành nhiều tháng huấn luyện tại đường đua. Đạo diễn Kosinski nhận xét tài lái xe của Pitt giúp bộ phim trở nên hấp dẫn. Theo Variety, quá trình quay phim diễn ra tại các sự kiện đua xe ngoài đời thật, như giải đua F1 ở Anh năm 2023, cuộc đua Rolex 24 tại Daytona vào tháng 1. Ở Giải Grand Prix (Anh) tháng 7/2024, tài tử và bạn gái Idris de Ramon tay trong tay đến sự kiện, trong đó anh thực hiện một số phân cảnh cho dự án.

Brad Pitt trên phim trường "F1". Ảnh: PA Media

Tác phẩm có sự góp mặt của Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia và Samson Kayo. Đạo diễn nung nấu ý tưởng làm phim sau khi xem series tài liệu Formula 1: Drive to Survive trên nền tảng Netflix trong đại dịch. Tác phẩm do Jerry Bruckheimer, Brad Pitt và Lewis Hamilton - tay đua bảy lần vô địch F1 - sản xuất. Hamilton còn tham gia viết kịch bản. Phần âm nhạc do nhà soạn nhạc từng đoạt Oscar - Hans Zimmer - sáng tác.

Brad Pitt, 62 tuổi, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston (2000-2005) và Angelina Jolie (2014-2019).

Quế Chi (theo Variety)