Tôi sẽ quay lại nếu Hội An thu phí vào phố cổ

Hội An được yêu mến là chuyện tốt, nhưng tôi rất ám ảnh khu phố cổ quá tải du khách, các di tích mau xuống cấp.

Tôi từng nghĩ rằng sẽ không đến Hội An nữa, nhưng giờ nghe tin Hội An sẽ thu phí vào phố cổ nên thay đổi ý định. Trước đây, năm nào tôi cũng đến Hội An, đủ các mùa trong năm, có lần còn đến ở đó ba ngày vào dịp Tết Nguyên đán.

Tôi thích khung cảnh, con người, ẩm thực Hội An - nhẹ nhàng mà duyên dáng. Mỗi lần đến, tôi chỉ cần dùng xe đạp là có thể đi khắp nơi: dạo quanh phố cổ, ra biển An Bàng, biển Cửa Đại; thăm các ngôi làng quanh Hội An như làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng.

Ẩm thực của Hội An quá cuốn hút. Tôi đi lang thang vùng phụ cận để thưởng thức các món ăn hoặc ngồi ở một quán cà phê ven sông Hoài đọc sách.

Nhưng khoảng năm 2015 - 2016, Hội An đã gặp tình trạng quá tải du khách. Từ khoảng 16h cho đến đêm khuya mỗi ngày, kể cả ngày thường, Hội An đầy nghẹt người. Hội An khá nhỏ với hơn 1.100 ngôi nhà cổ bị ngộp thở. Các con đường quanh phố cổ, đi bộ cũng kẹt. Kèm theo đó tất nhiên là không khí ồn ào náo nhiệt.

Một Hội An "ngộp thở" và tĩnh lặng. Ảnh: Hào Văn

Hội An được du khách yêu thích thì rất tốt. Quán ăn, cửa hàng lưu niệm, dịch vụ doanh thu cao thì cuộc sống người dân khấm khá, thuế thu cũng được nhiều hơn. Nhưng kèm theo đó, Hội An không còn giữ được cái hồn phố cổ nữa. Các di tích bị đè nén bởi lượng du khách quá đông sẽ mau xuống cấp, khách nước ngoài sẽ không quay trở lại.

Tôi cũng vậy, cảm thấy "sợ". Phố cổ mà ngày nào cũng như có lễ hội. Người chen kín các con phố, quán ăn, quán cà phê nên tôi ngừng đến đó vài năm.

Đến cuối năm 2020, trong khoảng thời gian bớt dịch Covid-19, tôi tranh thủ đến Hội An và như bắt được vàng. Tôi đã gặp lại Hội An của tôi: yên bình, sâu lắng và nhẹ nhàng.

Rồi đến đầu năm 2022, khi đi công tác ở Đà Nẵng, tôi tranh thủ xuống thăm Hội An và lại thấy cảnh người người chen nhau khắp phố.

Bây giờ nghe tin Hội An thu phí, tôi nghĩ đến cảnh phố cổ sẽ giãn bớt du khách, cơ quan chức năng có tiền để chăm sóc cho Hội An tốt hơn, để "lấy di tích nuôi di tích". Một đại diện cơ quan chức năng Hội An nói rằng, chi phí trùng tu di tích là rất lớn. Rẻ nhất cho việc trùng tu một di tích hiện nay 5 tỷ đồng thì tiền trích lại từ bán vé mỗi năm chỉ đủ trùng tu 7 - 10 căn.

Do vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ việc Hội An thu phí. Chúng ta phải đóng góp để bảo tồn Hội An, nơi mà chúng ta yêu mến.

Hào Văn

