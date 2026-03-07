'Tôi phải chặt bỏ 3 cây xoài trĩu quả trong tiếc nuối'

Nhiều người tiếc nuối khi thấy tôi chặt bỏ 3 cây xoài to cao, sai trái.

"Nhà tôi trong một khu xóm, tôi phải cưa 3 cây xoài rất sai trái và ngon. Hàng xóm tò mò hỏi tôi 'sao chặt bỏ tiếc quá vậy'. Nguyên nhân chặt bỏ vì tôi thấy lo lắng mỗi lần giông gió, cây to tán rộng, nếu cây mà đổ sang nhà người khác thì thật rắc rối vô cùng.

Tường rào, sân nền thì rễ cây đội lên cũng nguy hiểm. Nên tôi xử lý trong sự tiếc nuối, để tránh phải lo âu hoài".

Độc giả nickname tungphos bình luận như trên, kể lại việc phải tự chặt bỏ 3 cây xoài trong phần đất nhà mình vì cây có tán rộng, nếu ngã đổ sang nhà hàng xóm sẽ gặp rắc rối.

Bình luận này được viết sau bài Chặt bỏ cây sung vì phải đền 20 triệu đồng cho hàng xóm. Bài viết trước, tác giả kể lại câu chuyện phải đền bù tiền bạc cho nhà hàng xóm, vì cây sung tác giả trồng có rễ lan sang đất người khác, làm đổ hàng rào, nứt gạch lát sân.

Nhiều độc giả chia sẻ câu chuyện tương tự. Độc giả nickname maybayngangtroi kể: "Cạnh nhà tôi có hàng xóm trồng cây bơ, cách bờ rào khoảng 50 cm. Lúc cây còn bé tôi cũng chẳng nghĩ gì cho đến khi nó lớn.

Những năm gần đây lá, hoa và cả sâu rơi phía bên sân nhà tôi nhiều. Đặc biệt vào dịp sau Tết, sáng nào cũng phải quét rất nhiều lá rụng. Đó lại là vị trí mà chúng tôi gắn giá phơi quần áo. Chúng tôi đã góp ý nhưng họ nói là cây bơ trái vụ nên họ không chặt. Nói thật tôi thấy phiền vô cùng".

Độc giả Hiền cho rằng nhiều rắc rối đáng lẽ có thể tránh được nếu xử lý ngay từ khi dấu hiệu đầu tiên xuất hiện: " Lúc trước nhà tôi có trồng một cây đa trong chậu rất đẹp, chậu to, nhưng một thời gian sau cây lớn và rễ đâm lọt ra khỏi chậu, lan bò rộng ra bên ngoài là tôi đã phải bỏ cây dù rất tiếc.

Vì thế nếu trồng cây mà thấy rễ mọc lan ra đã phải nghĩ đến việc đốn bỏ rồi, chứ còn đợi đến lúc rễ bật lên, đổ cả hàng rào nhà hàng xóm mới xử lý thì hết biết nói gì nữa. Đợi mất trâu rồi mới làm chuồng thì đã quá muộn".

Không chỉ cây cối, nhiều chi tiết kỹ thuật trong xây dựng nhà cửa cũng có thể gây hệ lụy. Độc giả kcs nhớ lại một câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 20 năm:

"Chuyện ảnh hưởng tới nhà hàng xóm có nhiều kiểu lắm. Cách đây 21 năm, tôi làm nhà có lắp đường ống nước thải chạy từ cuối nhà tới trước nhà để thoát ra mương nước chung của xóm.

Ông hàng xóm đối diện thấy vậy khen lấy khen để vì không ảnh hưởng tới ai, 5 năm sau, ông ấy làm nhà cho con ở trong vườn. Không biết ông quên hay cố ý mà lắp ống xả thải sang vườn hàng xóm khi hàng xóm đi làm ăn xa. Năm sau phải đào nhà để lắp lại ống giống như tôi đã làm trước kia".

Một câu chuyện khác từ độc giả vinhhungmach lại cho thấy ngay cả khi đã chủ động thiện chí, rủi ro vẫn có thể xảy ra nếu mọi việc chỉ thỏa thuận bằng lời nói:

"Hồi năm 2002, ba mẹ tôi xây nhà cao hơn nhà hàng xóm kế bên nên có chủ động qua quà cáp tiền bạc, phòng hờ trường hợp gạch đá văng qua nhà hàng xóm. Và dĩ nhiên là gạch đá có rơi qua nhà họ thật, và ba mẹ tôi cũng chủ động qua bồi thường luôn.

Tuy nhiên, việc bồi thường đó là nói miệng với nhau, không có giấy tờ biên bản. Kết quả là bên hàng xóm đã chụp hình lại bằng chứng rồi đi kiện đòi bồi thường để lấy tiền thêm.

Bài học rút ra: Không cần biết thân quen tới đâu, sự việc nhỏ nhặt tới đâu, có hợp đồng và bằng chứng là điều quan trọng nhất".

Hữu Nghị tổng hợp