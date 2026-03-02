Chặt bỏ cây sung vì phải đền 20 triệu đồng cho hàng xóm

Hưởng bóng mát và nhìn những chùm sung chín đỏ vui mắt, tôi không còn vui vẻ cho đến khi hàng xóm bắt đền.

Phần đất nhà tôi có trồng một cây sung và lúc trồng tôi cũng không nghĩ là nó gây phiền toái đến vậy. Tôi chỉ nghĩ là nó cho bóng mát, cho trái chín đỏ nhìn cũng vui mắt.

Cho đến ngày hàng rào của nhà hàng xóm kế bên đổ một mảng, gạch lát sân bị rễ cây đội lên, bể nát một khoảng thì tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Khi họ phá dỡ hàng rào, thay gạch lát sân mới tôi phải cắn răng góp tiền bồi thường 20 triệu đồng để không mất hòa khí xóm giềng. Để đề phòng hậu hoạn, tôi cũng đốn hạ cây sung sum suê này.

Chuyện bồi thường cho hàng xóm là cái giá cho một sự chậm trễ của bản thân, lẽ ra tôi phải xử lý ngay từ đầu, chặt bỏ sớm nếu thấy nguy cơ. Nhưng tâm lý "thôi kệ", "chưa sao đâu" khiến tôi trì hoãn. Sau nhiều năm, đến khi hậu quả xảy ra, không chỉ là tiền bạc, mà còn là cảm giác áy náy và mối quan hệ láng giềng bị sứt mẻ ít nhiều.

Câu chuyện cái cây làm tôi nghĩ rộng hơn, trong đời sống hàng ngày, ranh giới giữa tài sản của mình và chuyện ảnh hưởng đến người khác rất mong manh. Cây ở trong đất nhà tôi, nhưng rễ không nằm yên trong ranh giới đó. Không phải cứ thuộc sở hữu của mình là hệ quả của nó cũng chỉ dừng lại trong phạm vi nhà mình.

Trồng một cái cây trong sân nhà mình, để vài chậu cây trước cửa (trên vỉa hè)... chúng ta thường chỉ nhìn thấy phần nổi từ những lợi ích trước mắt như bóng mát, hoa đẹp, mà quên phần chìm sẽ hình thành trong tương lai. Đó có thể là lá và quả rụng sang sân nhà người khác, rễ cây lồi lõm làm nứt tường, nền nhà hàng xóm thì mọi tranh cãi đúng sai đều trở nên mệt mỏi.

Quay lại vấn đề, sự chủ quan ban đầu và thói quen xem nhẹ những phát sinh âm ỉ đã khiến tôi phải trả giá. Rễ cây sung phát triển mạnh, đâm sang bên này, lan sang bên kia. Thời gian tích tụ, bộ rễ âm thầm đội nền, xô lệch tường rào.

Bài học của tôi không chỉ là 20 triệu đồng. Bài học là phải nhìn xa hơn cái lợi trước mắt. Bất cứ điều gì trong không gian sống, cây cối, vật nuôi, việc cải tạo nhà cửa, đều cần tính đến tác động lâu dài.

Nếu có nguy cơ, xử lý sớm bao giờ cũng rẻ hơn và nhẹ nhàng hơn xử lý hậu quả.

Đặng Duy