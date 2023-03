'Tôi ngỡ ngàng vì được đăng kiểm xe quá nhanh'

Hà NộiHơn một giờ đồng hồ, chiếc xe của tôi hoàn tất mọi thủ tục đăng kiểm trong sự ngỡ ngàng của bản thân.

Đầu tháng 4 xe của tôi đến hạn đăng kiểm, với tình trạng "khủng hoảng đăng kiểm" như hiện nay, trong tâm trạng lo lắng tôi cố gắng tìm hiểu từ mọi nguồn tin để tìm cho mình một giải pháp phù hợp. Tối thiểu phải mất 2-3 ngày xếp hàng ăn ngủ trên xe, nên đi tỉnh càng xa càng tốt, kết hợp một chuyến du lịch mà đăng kiểm, tốn tiền triệu thuê người đăng kiểm... là những lời khuyên tôi nhận được.

Đi thuê người đăng kiểm là giải pháp tôi nghĩ đến đầu tiên sau khi đọc các mẩu tin trên các diễn đàn. "Nhận đăng kiểm thuê với giá 2 triệu, nhận xe tại Long Biên". Tôi liên hệ ngay với "cò", người này cho biết, sẽ nhận xe trước 16h hàng ngày và trả xe vào ngày hôm sau nếu xe nguyên bản không "độ" thêm gì. Chủ xe cần báo trước khi mang xe đến để người này điều lái xe đến xếp hàng. Gọi thêm vài nơi, tôi đều nhận được câu trả lời tương tự với giá 1,5-2 triệu tùy tình trạng xe.

9h tại Trung tâm đăng kiểm 2903S, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hàng dài người đã đứng xếp hàng để được phát số cho 10 ngày sau mang xe đến đăng kiểm. Ảnh: Huy Thành

Tôi đã định "tặc lưỡi" mất tiền cho xong còn hơn mất thời gian một cách kinh hoàng. Nhưng một người đồng nghiệp cảnh báo, "đưa hết cả xe và giấy tờ cho người ta á, sao mà tin được, mất xe hoặc bị luộc đồ thì sao" - điều này khiến tôi lại phân vân.

Lúc này, một người quen đang đi xếp hàng lấy số ở Trung tâm đăng kiểm Nam Từ Liêm, biết lo âu của tôi nên điện thoại báo. "Nên đi xếp hàng lấy số luôn đi, ở đây thay vì xếp xe thì đã chuyển sang xếp hàng người rồi", anh nói. Người này vừa lấy số và được hẹn 10 ngày nữa mới mang xe đến. Ở đây có dịch vụ xếp hàng lấy số hộ giá 300.000-500.000 đồng.

Với tôi đây cũng là một cách, nhưng cũng chỉ là lấy số, chưa biết khi nào xe mới được đăng kiểm. Nếu bây giờ có số thì cũng phải tối thiểu 10 ngày nữa mới được đăng kiểm. Như vậy, để đúng hạn đăng kiểm xe tôi cũng phải đi xếp hàng lấy số ngay.

Lòng nóng như lửa đốt, một phần tò mò tôi quyết định xin nghỉ nửa ngày tự mang xe đi xem thực tế. Đi tới Trung tâm đăng kiểm ở Nam Từ Liêm thì đã có hàng dài người. Chợt nhớ đọc báo thấy Trung tâm đăng kiểm ở Cầu Giấy mới hoạt động trở lại, tôi quyết định chuyển hướng hy vọng có thể lấy được một chiếc số sớm hơn cho mình.

Khi lái xe đến, thấy hàng người đã xếp khá đông nhưng thật bất ngờ hàng xe xếp lại khá vắng. Đánh liều đi vào, tôi được nhân viên đăng kiểm hướng dẫn đỗ xe vào và ra lấy số để khám xe. Tôi giật mình, không thể tin nổi, sao có thể nhanh như thế được, và hoài nghi liệu đây có phải là một hình thức phải có tiền "lót" để được làm sớm.

Nhưng không, người này nói đơn vị mới mở lại, nhiều người chưa biết và không nghĩ là có thể làm ngay nên không đi ôtô đến, nên lượng xe vào không đông, xe nào tới là được làm luôn. Tuy nhiên, chắc chỉ đúng lúc đó là nhanh thôi.

Tôi đi vào quầy lấy số, phát số là một đồng chí công an không phải nhân viên áo xanh như mọi khi. Tuy đông nhưng khá trật tự, một số người cũng may mắn như tôi khi mang theo cả xe, nhiều người khác thì điện thoại báo về cho nhau là mang xe tới ngay. Một người không mang xe theo nhận được số 1 cho ngày 16/3 hồ hởi khoe tại trung tâm này, chỉ mất hai ngày cũng đã đến lượt.

Nhận được giấy hẹn lúc 10h ngày 14/3 đến ngày 16/3 mang xe đến đăng kiểm tại Trung tâm 2903 V, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Huy Thành

Các bước đăng kiểm diễn ra khá nhanh gọn và nhịp nhàng vì đa phần là xe mới. Một vài xe chạy dịch vụ có những chi tiết không đạt sẽ được hướng dẫn vòng ra phía sau để không cản trở những xe tiếp theo. Một chiếc xe khác quá cũ, nhiều chi tiết không đáp ứng yêu cầu cũng phải ra về.

Xe dán tem hoàn tất thủ tục đăng kiểm sau một tiếng. Ảnh: Huy Thành

Tôi đưa xe qua cổng đăng kiểm lúc 9h30 và rời đi lúc 10h35, không thể tin nổi vì nhanh hơn cả trước đây. Tất nhiên không phải ai cũng may mắn như tôi. Một chủ xe ngay phía trước cho biết, anh mua xe mới, nhà ở Ciputra, đăng ký ra biển đã hơn 7 ngày nay mà xe không sử dụng được vì chưa được đăng kiểm. Nghe nhiều người khuyên anh đang định mang xe về quê ở Thanh Hóa thì nghe tin trung tâm đăng kiểm Cầu Giấy hoạt động trở lại, anh vội đi lấy số ngay. Hôm nay anh định 4h sáng mang xe đi xếp hàng, nhưng do sốt ruột anh quyết định đến đây từ 3h. Nhưng sau anh thì lại không còn nhiều xe đến nữa, chắc mọi người đều nghĩ không còn cơ hội thế nên lại thành may. Chắc chỉ một, hai ngày sau, ở đây không còn ai được may mắn thế nữa đâu.

Độc giả Huy Thành