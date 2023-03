Khủng hoảng đăng kiểm

1401D 1402D 1403D 1404D 1405D 1406D 1407D Trung tâm đăng kiểm tại Quảng Ninh 9701D Trung tâm đăng kiểm tại Bắc Kạn 1201D 1202D Trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn 2001S 2002S 2003D 2004D 2005D 2006D 2007D 2008D 2009D Trung tâm đăng kiểm tại Thái Nguyên 3601S 3602S 3603D 3604D 3605D 3606D 3608D 3609D 3610D Trung tâm đăng kiểm tại Thanh Hoá 2201S 2202D 2203D Trung tâm đăng kiểm tại Tuyên Quang 2101S 2102D Trung tâm đăng kiểm tại Yên Bái 1501V 1502S 1503D 1504D 1505D 1506D 1507D 1509D Trung tâm đăng kiểm tại Hải Phòng 3401D 3402D 3403D 3404D 3405D 3407D Trung tâm đăng kiểm tại Hải Dương 8901S 8902S 8904D 8905D 8906D 8907D Trung tâm đăng kiểm tại Hưng Yên 2901V 2902V 2903V 2904V 2905V 2906V 2901S 2902S 2903S 3301S 3302S 2907D 2908D 2909D 2910D 2911D 2912D 2913D 2915D 2917D 2918D 2916D 2921D 2923D 2925D 2927D 2929D 2922D 2930D 2914D 2932D Trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội 9901S 9902S 9903D 9904D 9905D Trung tâm đăng kiểm tại Bắc Ninh 1801S 1802S 1802D 1803D 1804D 1805D Trung tâm đăng kiểm tại Nam Định 3501D 3502D 3503D 3504D Trung tâm đăng kiểm tại Ninh Bình 9801S 9802D 9804D 9805D 9806D 9807D Trung tâm đăng kiểm tại Bắc Giang 8801S 8802D 8803D 8804D 8806D Trung tâm đăng kiểm tại Vĩnh Phúc 1901V 1902D 1904D 1905D 1906D 1908D Trung tâm đăng kiểm tại Phú Thọ 1701D 1702D Trung tâm đăng kiểm tại Thái Bình 3804D 3805D Trung tâm đăng kiểm tại Hà Tĩnh 3701S 3702S 3703D 3704D 3705D 3706D 3707D 3708D 3709D 3801D 3802D 3803D Trung tâm đăng kiểm tại Nghệ An 7301S 7302D 7303D 7304D Trung tâm đăng kiểm tại Quảng Bình 7901S 7902S Trung tâm đăng kiểm tại Khánh Hoà 8501S 8502D Trung tâm đăng kiểm tại Ninh Thuận 7801S 7802D 7803D Trung tâm đăng kiểm tại Phú Yên 6301S 6302D 6303D Trung tâm đăng kiểm tại Tiền Giang 7701S 7702S 7703D 7704D 7705D 7706D Trung tâm đăng kiểm tại Bình Định 9201D 9202D 9206D Trung tâm đăng kiểm tại Quảng Nam 7601S 7602D 7603D 7604D Trung tâm đăng kiểm tại Quảng Ngãi 7401S 7402S 7402D 7403D Trung tâm đăng kiểm tại Quảng Trị 7501S 7502S Trung tâm đăng kiểm tại Thừa Thiên Huế 4301S 4302S 4304D 4305D Trung tâm đăng kiểm tại Đà Nẵng 7201S 7204S 7202D 7203D 7205D Trung tâm đăng kiểm tại Bà Rịa - Vũng Tàu 8601S 8602D Trung tâm đăng kiểm tại Bình Thuận 6001S 6002S 6003S 6004D 6005D 6006D Trung tâm đăng kiểm tại Đồng Nai 6201S 6203D 6202D Trung tâm đăng kiểm tại Long An 7101D 7102D Trung tâm đăng kiểm tại Bến Tre 6901V 6902D Trung tâm đăng kiểm tại Cà Mau 8401V 8402D Trung tâm đăng kiểm tại Trà Vinh 6401V Trung tâm đăng kiểm tại Vĩnh Long 1101S 1102D Trung tâm đăng kiểm tại Cao Bằng 2301S Trung tâm đăng kiểm tại Hà Giang 2401D 2403D 2404D Trung tâm đăng kiểm tại Lào Cai 2501S Trung tâm đăng kiểm tại Lai Châu Hoàng Sa Trường Sa 1 31 *Số trung tâm đăng kiểm 3601S 3602S 3603D 3604D 3605D 3606D 3608D 3609D 3610D 8102D 8103D 8104D 8105D Trung tâm đăng kiểm tại Gia Lai 8201S Trung tâm đăng kiểm tại Kon Tum 9401V Trung tâm đăng kiểm tại Bạc Liêu 6101S 6102S 6103S 6103D 6104D 6105D 6106D 6108D 6109D 6110D 6111D 6112D Trung tâm đăng kiểm tại Bình Dương 6501S 6502S 6503D 6502D 6504D 6506D 6505D Trung tâm đăng kiểm tại Cần Thơ 4701D 4702D 4703D 4704D 4705D 4706D Trung tâm đăng kiểm tại Đắk Lắk 2601D 2602D 2603D Trung tâm đăng kiểm tại Sơn La 2701S Trung tâm đăng kiểm tại Điện Biên 6601S 6602D Trung tâm đăng kiểm tại Đồng Tháp 9001S 9002D Trung tâm đăng kiểm tại Hà Nam 2801S Trung tâm đăng kiểm tại Hoà Bình 9501S 9502D 9503D Trung tâm đăng kiểm tại Hậu Giang 6801S 6803D Trung tâm đăng kiểm tại Kiên Giang 4901S 4902S 4903S 4904D Trung tâm đăng kiểm tại Lâm Đồng 4801D 4802D Trung tâm đăng kiểm tại Đắk Nông 9301S 9302D 9303D 9304D Trung tâm đăng kiểm tại Bình Phước 7001S 7002S 7003D Trung tâm đăng kiểm tại Tây Ninh 6701S 6702S 6703D Trung tâm đăng kiểm tại An Giang 8301V 8302D Trung tâm đăng kiểm tại Sóc Trăng 5007V 5003V 5003VCN 5004V 5005V 5005VCN 5006V 5001S 5002S 5003S 5008D 5009D 5010D 5012D 5013D 5014D 5017D 5019D 5015D Trung tâm đăng kiểm tại TP HCM Dừng hoạt động Hoạt động Cục Đăng kiểm Sở GTVT Tư nhân Loại trạm 1 2 3 4 5 Số dây chuyền