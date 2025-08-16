Tôi hối hận sau một tháng cho con học trường 'top' cách nhà 10 km

Dậy từ 6h để kịp đi học nhưng nhiều hôm, vừa tới cổng trường thì chuông đã reo, con tôi vội vã chạy vào lớp, mồ hôi nhễ nhại.

Là phụ huynh có con bước vào cấp hai, tôi từng rất tự hào khi con trai được học ở một trường tư thục có tiếng tại Hà Nội. Cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học phong phú, thầy cô tận tâm – tất cả khiến tôi tin rằng mình đã chọn đúng. Những ngày đầu nhập học, con háo hức khoe về bạn mới, về thư viện, phòng STEAM, sân thể thao. Tôi cũng mừng khi thấy con trưởng thành hơn từng ngày.

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị phủ bóng bởi một nỗi lo: quãng đường đến trường quá xa. Mỗi sáng, con phải dậy từ trước 6h để chuẩn bị kịp giờ vào lớp 7h30. Nhà cách trường hơn 10 km, lại đi qua tuyến đường thường xuyên ùn tắc. Tôi đưa con đến trường, rồi lại quay về hướng ngược để kịp giờ làm – một lịch trình dày đặc, căng thẳng.

Nhiều hôm, vừa tới cổng trường thì chuông đã reo, con tôi vội vã chạy vào lớp, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn con như vậy, lòng tôi chùng xuống: liệu có đáng không, khi chọn trường "tốt" nhưng quá xa? Dù chưa đầy một tháng trôi qua kể từ ngày nhập học, những cảm xúc trái chiều trong tôi cứ thế lớn dần lên mỗi ngày.

Ai cũng muốn con được học trong môi trường tốt, nhưng đôi khi những yếu tố tưởng chừng nhỏ như quãng đường đi học, thời gian di chuyển, tình trạng tắc đường, lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý của cả gia đình. Nhiều phụ huynh ở Hà Nội, TP HCM cũng đang đánh đổi như vậy.

Với gia đình tôi, việc đưa con đi học mỗi ngày vốn là niềm vui, là trách nhiệm. Nhưng khi niềm vui đi kèm mệt mỏi, căng thẳng, thì ý nghĩa cũng vơi đi. Sau một thời gian trải nghiệm, tôi rút ra một điều: với lứa tuổi tiểu học, THCS, chọn trường quá xa nhà thường lợi bất cập hại.

Chất lượng giáo dục không chỉ nằm ở tên trường, mà còn ở sự ổn định, khoảng cách gần, sự thoải mái trong nếp sinh hoạt hằng ngày. Một đứa trẻ được ngủ đủ giấc, ăn sáng đúng giờ, không phải chen chúc trên đường mỗi sáng sẽ có điều kiện học tập, tiếp thu tốt hơn. Cha mẹ cũng bớt căng thẳng, để trở thành những người đồng hành lành mạnh hơn.

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi thấy quyết định cho con học trường xa dường như là một sai lầm. Có thể ngôi trường ấy tốt thật, nhưng hành trình mỗi ngày quá nhọc nhằn đã khiến cả gia đình mất đi sự bình yên. Và với tôi, đó là cái giá đắt nhất.

Quỳnh Giang