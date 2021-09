Tôi hoàn toàn ủng hộ trẻ lớp 1 học online

Học online là xu thế tất yếu, ai nhanh chóng tìm cách thích nghi sẽ vươn lên, còn nếu cứ ngồi kêu gào khó khăn thì sẽ bị tụt hậu.

Tôi là một phụ huynh đang có con ở độ tuổi Tiểu học, rất ủng hộ phương án tổ chức khai giảng và học online cho học sinh trong thời điểm hiện tại. Người xưa có câu "so bó đũa, chọn cột cờ". Tất nhiên, không ai nói học online có chất lượng tốt hơn việc đến trường học trực tiếp, tuy nhiên đây là phương án tốt nhất chúng ta có trong đại dịch này. Khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng và tình hình chưa được kiểm soát toàn diện, chúng ta chỉ có hai lựa chọn: học online, hoặc thất học.

Ở các vùng nông thôn, đúng là hình thức học online còn nhiều khó khăn và kém hiệu quả. Nhưng ở các tỉnh, thành phố nói chung, việc triển khai học online rất có hiệu quả. Như ở Hà Nội, hiện nay phụ huynh cho con học thêm online rất nhiều (học thêm tự nguyện lấy kiến thức chứ không liên quan đến quy định bắt buộc của nhà trường, học phí không hề rẻ). Tôi cho rằng, dạy học online sẽ là xu thế tất yếu của xã hội trong thời gian tới.

Nên nhớ một điều, Hà Nội từng cho học sinh học online, thi cuối năm online, và việc vận hành khá trơn tru, được hầu hết phụ huynh ủng hộ. Phương án nào cũng không thể đáp ứng và làm thỏa mãn 100% nhu cầu của phụ huynh lẫn học sinh. Tuy nhiên, chúng ta buộc phải lựa chọn hướng đi có lợi nhất.

Nhà tôi cũng có hai con nhỏ, đều đang học online, và thi online. Bản thân tôi thấy khỏe khi cháu bé học lớp 4 nhưng đã biết làm bài thi, bài kiểm tra xong, rồi tự bỏ vào máy scan để gửi file mềm cho cô giáo. Bố mẹ hoàn toàn không cần trợ giúp gì. Theo đánh giá của tôi, hiệu quả kiến thức của con đạt được khoảng 70-80% so với khi đến trường.

Đúng là chỉ từ trường hợp của con tôi thì chưa thể đánh giá được số đông học sinh. Nhưng thực tế, cả lớp, cả trường của con tôi ở quận Cầu Giấy, phần lớn phụ huynh đều đánh giá chất lượng dạy và học online trong điều kiện dịch bệnh ở mức ổn. Không những thế, các con còn bớt phải đến các lớp học thêm vào buổi tối như trước đây. Rõ ràng, đấy là lựa chọn tốt nhất thời điểm này.

Tôi thấy rất nhiều phụ huynh đưa ra một ý tưởng rằng "sao không dừng học một năm, chờ đến khi hết dịch mới cho các em đi học lại?". Thứ nhất, nó liên quan đến câu chuyện quá tải học sinh. Ví dụ, trường con tôi đang học, do thiếu lớp, nên sĩ số là 60 học sinh một lớp. Giả sử dừng học một năm, đến năm sau, sĩ số lớp con tôi sẽ tăng lên thành hơn 100 cháu do phải dồn hai năm vào một. Vậy nhà trường phải nhồi nhét thế nào cho đủ?

Thứ hai, dịch bệnh vẫn rất phức tạp về lâu về dài, chẳng lẽ học sinh vẫn tiếp tục nghỉ thêm và không học online? Khi đó giáo dục nước nhà sẽ đi đâu, về đâu, làm sao gồng gánh được cho đạt hiệu quả đề ra?

Chuyện nhiều người phàn nàn học online ồn ào, đó là do giáo viên và phụ huynh chưa có đủ kỹ năng cần thiết. Trường con tôi mặc định học sinh phải bật camera và tắt micro khi tham gia lớp học, chỉ được bật micro khi cô gọi. Học sinh nào không tập trung, bị cô nhắc đến lần thứ ba sẽ bị mời ra khỏi phòng học. Do đó, các con học rất nghiêm túc và hiệu quả.

Sinh viên học online không hiệu quả, phần nhiều là do thiếu ý thức cá nhân. Còn với học sinh, nếu yêu cầu các em phải bật camera 100% để thầy cô kiểm soát tình hình, ngoài ra phụ huynh cũng có thể tự đánh giá thái độ học tập của con để điều chỉnh kịp thời, thì hoàn toàn khả thi. Bên cạnh đó, học online còn có lợi thế là giúp các cháu có thể xem lại kiến thức, tìm ra những chỗ chưa hiểu để bổ sung ngay lập tức.

Ở nơi tôi sống, ngay từ lớp 1, các bé đã được dạy online để làm quen thầy cô, các bạn và phương pháp học tập. Khi nào đến trường, các bé sẽ được học bổ sung kiến thức sau. Còn các cháu từ lớp 3 trở lên, hoàn toàn đủ điều kiện học online. Trong điều kiện dịch bệnh này, tôi cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất. Khi 90% phụ huynh đủ điều kiện cho con học online, thì 10% còn lại buộc phải cố gắng khắc phục để theo số đông. Không thể vì số ít ỏi người khó khăn và bàn lùi mà bắt toàn thành phố phải dừng học để chờ đợi.

Thực tế, khi học tập trên trường lớp, cũng có nhiều em khó khăn đến mức phải vay mượn tiền đóng học, thậm chí phải nghỉ học giữa chừng. Giờ học online cũng vậy, không thể tránh khỏi những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng ta sẽ dần có những biện pháp hỗ trợ những em đó theo kịp chương trình. Không thể vì phần nhỏ khó khăn, mà dừng cả hệ thống được.

Tôi thấy nhiều phụ huynh thường xuyên lên mạng kêu ca ầm ĩ chuyện học trực tuyến khó khăn này nọ, nhưng khi nhà trường lấy ý kiến học online lại chẳng thấy ai nêu chính kiến. Đó là do tư duy bàn lùi, ngại khó, ngại khổ chứ không phải hình thức học online bất khả thi.

Tóm lại việc học trực tuyến trong thời điểm dịch bệnh là bắt buộc, không thể đảo ngược. Do đó, thay vì kêu than, phụ huynh cần phải tự tìm cách khắc phục và thích nghi, nếu không muốn con cái mình tụt hậu so với bạn bè.



Cứ nghĩ đơn giản, bình thường con phải đến trường, mỗi tháng cha mẹ tốn cả triệu tiền ăn học, chưa kể phải đưa đón mất thời gian. Giờ các con học online, chúng ta chỉ cần trích khoản tiền đó để mua thiết bị cho con học ngay tại nhà, không mất gì.

Để kiểm chứng chất lượng dạy và học online, cha mẹ có thể lên mạng, tải các đề thi, đề kiểm tra của các trường top đầu của năm trước dịch về cho con bạn làm thử. Nếu chúng làm được tốt, có nghĩa là mọi thứ rất ổn. Tôi và nhiều phụ huynh ở trường đã tự cho các con test và hoàn toàn hài lòng, đó là kết quả quá tuyệt vời trong hoàn cảnh hiện tại. Còn tất nhiên, khi hết dịch các cháu vẫn phải đến trường để học thêm nhiều kỹ năng, kiến thức khác.

Hãy nhớ, xu thế dạy học online là tất yếu trên toàn thế giới. Ai nhanh chóng tìm cách thích nghi sẽ vươn lên, ngược lại, nếu cứ ngồi kêu gào khó khăn, không chịu khắc phục hoàn cảnh thì sẽ bị tụt hậu, đào thải.

Những đứa trẻ được học online bây giờ chắc chắn sau này sẽ làm việc online tốt hơn các bậc phụ huynh bảo thủ và có phần cổ hủ. Với những trẻ nghèo thiệt thòi vì không đủ điều kiện học online, Bộ Giáo dục cần gách trách nhiệm và cả xã hội cần chung tay lo cho các em bằng những chính sách phù hợp. Nền giáo dục của chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn từ đó với cả hai hình thức dạy học offline và online.

Anh Vũ

