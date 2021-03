Tôi hay ghen tỵ với người khác

Tôi có cuộc sống khá êm đềm, công việc không áp lực với mức lương khá. Chồng rất chiều chuộng tôi và tâm lý, gia đình nhà chồng cũng tốt.

Không biết tại sao tôi chẳng hài lòng với cuộc sống của mình, hay so sánh với người khác và cực kỳ ghen tị nếu biết họ có cuộc sống khá giả. Tôi biết ai cũng đôi lần so sánh mình với người khác, nhưng với trường hợp của tôi nó dữ dội và đau khổ hơn. Mới đây, bạn thân của tôi lấy chồng, chồng kiếm được nhiều tiền, nhà chồng lại khá giả mua cho vợ chồng bạn căn chung cư. Bạn tôi lại chẳng mâu thuẫn gì với nhà chồng. Tôi ghen tỵ dữ dội, thậm chí không thể nào ngủ được, đầu cứ quanh quẩn ý nghĩ so sánh với bạn cả tuần liền.

Tôi đau khổ lắm khi nghĩ cuộc sống của bạn sướng hơn mình, chẳng dám gặp bạn, sợ ngồi nghe chuyện lại ghen tỵ. Tôi buồn bã và tủi thân, nghĩ sao cùng tuổi mà vợ chồng tôi đang cố gắng phấn đấu tự mua nhà, bạn đã có cuộc sống đủ đầy, khá giả rồi. Tôi đôi lúc có ý nghĩ xấu, mong cuộc sống của bạn gặp trục trặc. Biết như vậy là không tốt, tôi cũng đau khổ vì ý nghĩ đó nhưng không thể thoát ra được. Tôi muốn sống bình an, tập trung cho cuộc sống của bản thân. Mong được mọi người tư vấn và cho lời khuyên.

Duyên

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc