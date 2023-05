'Tội' cho người mua một mẫu đất giá 5,5 tỷ của gia đình tôi

Bố tôi chớp cơ hội sốt đất giá cao để bán đất, còn người mua nhờ bố bán với giá 4 tỷ đồng nhưng chưa ai mua.

Giữa tháng 4, các loại nhà đất tích trữ chờ tăng giá chịu cảnh ế ẩm, hạ giá 30-50%, nhiều chủ tài sản đang phải cắt lỗ để thoát hàng do ngộp tài chính.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy gần 12 tháng qua, bất động sản đầu cơ, giữ hàng chờ tăng giá (không phục vụ nhu cầu ở thật, khai thác tiêu dùng) đều lần lượt giảm giá mạnh.

Độc giả Thu Thùy chia sẻ câu chuyện gia đình đã chớp cơ hội khi đất sốt đã bán 1 mẫu đất cà phê giá 5,5 tỷ đồng, người mua bây giờ muốn bán với giá 4 tỷ nhưng không được:

"Tôi ở Di Linh, Lâm Đồng, năm ngoái giá đất sốt cao ba tôi chớp cơ hội bán một mẫu cà phê giá 5,5 tỷ. Sau đó cho tiền anh em tôi mỗi đứa một ít mua nhà tại Sài Gòn, vì hầu hết anh chị em học và ở lại làm tại đây. Bố mẹ tôi vẫn sống ở Di Linh.

Khách mua mẫu đất của tôi ở nơi khác đến, không làm cà phê, không lên thăm ngó rẫy. Lâu lâu họ gọi cho ba tôi nhờ bán lại 4 tỷ đồng mà không có ai mua. Bây giờ đám rẫy cỏ mọc cao bằng cà phê, mẹ tôi trồng bí bầu rau trong vườn nhà họ, coi như giữ đất giùm họ, nghĩ lại thấy nhà mình hên mà cũng tội cho chủ mua mẫu đất ấy".

Nhiều nhà đất ven Sài Gòn và các tỉnh phía Nam hạ giá bán 30% song bên mua muốn giảm 50% mới xuống tiền, giá vênh lớn khiến giao dịch đình trệ.

Anh Hoàng, môi giới có 15 năm làm ngành địa ốc, cho biết mùa thị trường bất động sản đóng băng hiện nay là thời điểm rộ lên các cuộc giằng co, ngã giá nhà đất bán tháo.

Anh kể, giữa tháng 4 có môi giới một lô đất diện tích khá lớn gần chợ đầu mối Bình Điền. Chủ đất chào giá 47 triệu đồng một m2, đã giảm 25% so với đầu năm ngoái, pháp lý sổ đỏ. Tuy nhiên, qua nhiều vòng kiểm tra thông tin, đi xem đất, đến khi bên mua và bán giáp mặt nhau, khách mặc cả giảm xuống còn 23 triệu đồng một m2 khiến chủ đất bị sốc, từ chối thương lượng thêm.

Độc giả Trần Phong Phú đánh giá: "Người bán kêu giá 47 triệu một m2, người mua không cẩn thận là dính ngay đòn cắt lỗ. Khi chủ đất đưa giá muốn bán, cò sẽ rao luôn, hoàn toàn không có tư vấn gì cho chủ đất về giá phù hợp với thị trường. Trong khi đó, chủ đất ra giá mà không rõ thị trường, không nắm chắc giá căn nhà".

Tuy hạ giá, thanh khoản toàn thị trường vẫn trầm lắng từ tháng cuối năm ngoái, kéo dài sang đầu quý II/2023. Hiện đà giảm giá chưa có dấu hiệu dừng lại, người mua vẫn ngầm mặc cả bằng cách đứng ngoài chờ bắt đáy. Độc giả Phúc Phạm Văn:

"Trong vòng bốn năm từ 2018 đến 2022 giá đất đã tăng mạnh, miếng đất 500 triệu sau 4 năm thành 2 tỷ đồng. Vậy nếu có cắt lỗ 50% thì họ vẫn lời 100% so với gốc. Nếu tính theo lãi suất thì mỗi năm sinh lời hơn 20%. Đây là mức tăng trưởng vượt ngoài kỳ vọng của bất kể ngành nghề kinh doanh nào mà phải bỏ rất nhiều chất xám, tiền bạc và nhân lực mới tạo ra mức tăng trưởng đó.

Vậy nên có cắt lỗ 50% so với đỉnh thì người đầu cơ đất vẫn lời lớn lắm, chỉ chia buồn với những ai ôm đúng đỉnh 2022".

Độc giả có nickname buiduyhoanglawyer cho rằng giá đất hiện vẫn còn cao do ảnh hưởng từ các đợt thổi giá trước đây:

"Thực ra giá đất ở ta không theo đúng quy luật. Nếu tình theo thu nhập bình thường, một người một tháng có thu nhập 10 triệu đồng thì cả đời lao động không ăn uống gì thì cũng không góp nổi 5 tỷ để mua một căn nhà nhỏ để ở.

Trong khi đó giá đất vùng quê cũng 30-50 triệu/m2. Điều này xảy ra do quá trình thổi giá trước đây. Do đó việc giảm về giá thực (đúng giá trị sử dụng) là bình thường. Thậm chí có những nơi bị thổi gấp 20 lần hoặc hơn nữa thì nay giảm 30% so với năm ngoái thì cũng vẫn là giá trên trời".

Dù bên bán đã hạ giá, người mua có tâm lý đầu tư lúc này khá rủi ro, phải trả giá thấp để tránh bị hớ. Mức giá kỳ vọng bán và mua hiện chênh nhau lớn nên người có tiền vẫn đứng ngoài thị trường chờ đợi:

"Thời điểm trước dịch, miếng đất được giao dịch 700 triệu đồng, hiện tại môi giới bảo cắt lỗ nhưng lại ra giá 2 tỷ đồng. Do vậy giá bất động sản hiện tại vẫn chưa giảm đáng kể mà vẫn ở sườn cao của dốc.

Nếu kinh tế thế giới tiếp tục đi vào suy thoái, CPI tăng, lãi suất ngân hàng sẽ khó giảm, lúc nào giá bds sẽ tiếp tục giảm sâu. Do vậy, nếu có tiền một là ép được giá, hai là chờ đầu cơ không chịu nổi nhiệt, để chờ giá giảm".

"Không mua thì tiền vẫn còn đó, vẫn còn nguyên trong túi, đem gửi ngân hàng còn có lãi, mua rồi có khi lại bị hớ và mất luôn một khoản tiền. Cơ hội thì đâu đâu cũng có và lúc nào cũng có".

