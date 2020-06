'Tôi bất an vì tội phạm ở Sài Gòn'

Đáp lại vị phụ huynh bị mất xe máy dù để trong cổng khóa, đồng chí công an khu vực chỉ nhắn nhủ 'lần sau bác phải cẩn thận hơn'.

Xung quanh câu chuyện về "Tội phạm Sài Gòn", nhiều độc giả VnExpress bày tỏ nỗi bất an trước tình hình an ninh trật tự ở TP HCM khi trộm, cướp, tội phạm lộng hành:

Cảm xúc lo lắng, bất an thật khó tả. Tôi cũng từng bị con trai nhà hàng xóm nhảy qua cổng nhà vào lúc 23h. May tôi còn thức xem tivi. Hắn cứ đứng áp sát vào, đòi mở cửa sau khi nhà tôi mất cái máy bơm và chiếc xe đạp. Còn ba nhà hàng xóm mất ba máy máy bơm trong ba ngày liên tiếp. Ngay khi mất mấy ngày thì cuộc họp dân phố cũng diễn ra, tôi và hàng xóm đều biết tên trộm, con cháu nhà ai và lên tiếng cảnh tỉnh họ nhưng an ninh khu vực không có động tĩnh gì. Vì vậy, hắn nhảy cửa xông vào nhà tôi vì biết tôi ở một mình. Tên trộm này có cha mẹ ở tỉnh, lên thành phố lập nghiệp, cha làm tài xế, mẹ làm nội trợ. Cuộc sống thiếu thốn nhưng mẹ thì chỉ lo đề đóm, bố rượu chè, cờ bạc nên con lớn đã là tài xế nhưng vẫn đi ăn trộm bất cứ lúc nào. Nghe đâu họ bán nhà và về ở nhờ nhà chị ruột (dì tên trộm) ngay xóm tôi. Đúng là dân và người lương thiện luôn sống trong lo lắng, bất an bởi biết trộm đó nhưng không ai làm gì được hắn.

Minh Nguyên

Rất nhiều vụ cướp giật trắng trợn ngay trên đường phố Sài Gòn. Bạn bè tôi bảo nhau, nếu đi Sài Gòn thì không được đeo túi xách hớ hênh, không được nghe điện thoại ngoài đường kẻo bị cướp giật. Vài chục năm sống ở Hà Nội, nhưng tôi ít khi bắt gặp việc cướp giật trên đường phố, mọi người thản nhiên nghe điện thoại ngoài trời, đeo túi xách đi xe máy...

Son Voquang

Cách đây 5-7 năm trước, tôi thấy tình hình an ninh ở Sài Gòn còn tốt, đi chơi đêm cũng không ngại. Nhưng những năm gần đây, tình hình an ninh đi xuống, những ai mới đến Sài Gòn cảm thấy lo lắng nhiều. Trước đây, năm nào tôi cũng đi Sài Gòn chơi nhưng gần đây mặc dù có vào nhưng cũng không dám đi chơi một cách thoải mái. Tôi rất thích vào Sài Gòn chơi nhưng nay đành hạn chế vì bất an".

Tanlinh1974

Nói về thực trạng này, độc giả Ác Mộng Chile bày tỏ niềm mong mỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cơ quan chức năng để trả lại sự bình yên cho thành phố và niềm tin của người dân:

Kẻ cướp tài sản không đáng sợ bằng bị mất đi niềm tin. Hãy xem các loại tội phạm như là một loại '"giặc", đi kèm với giặc đói, giặc dốt. Mong các cơ quan chức năng có chiến lược đối phó với loại giặc này, trên tinh thần thương dân và không khoan nhượng với tội phạm.

Lê Phạm tổng hợp