'Kiểm soát game bạo lực để ngăn trẻ thành tội phạm'

Vụ việc nam sinh lớp 11 nghiện game, khống chế, đưa bé 5 tuổi vào rừng giấu để sau này đi tìm chuộc công, khiến bé mất mạng đang gây phẫn nộ cộng đồng. Bên cạnh những ý kiến lên án hành vi dã man của nghi phạm, nhiều độc giả cũng lên tiếng cảnh báo tình trạng nghiện game ngày một báo động ở trẻ em Việt.

Độc giả Khiết Minh chia sẻ chính câu chuyện của gia đình mình: "Em trai tôi khi trước vì chơi game mà tính cách càng ngày càng khác biệt và có xu hướng diễn biến tâm lý phức tạp. Gia đình hay quan tâm để ý và nhận ra nên tìm đủ lời lẽ, tình thương để khuyên can. May sao nó thương gia đình mà hạn chế và từ bỏ, nếu không tôi không chắc chuyện tiêu cực nào sẽ xảy ra nữa? Trường hợp này không ai dám nói là do game hay không nhưng tác động của game đến thần kinh con trẻ là rất lớn".

Trên cương vị là một giáo viên, bạn đọc Thành thảo cũng nhấn mạnh tác hại nguy hiểm mà game mang lại cho trẻ: "Tôi đang là giáo viên và chán ghét các game trên mạng xã hội vô cùng. Nó lôi kéo khiến bao em lơ là, không quan tâm chi đến học hành. Đừng nói phương pháp giáo viên không thu hút mà nên biết rằng kiến thức sách vở khô khan không hấp dẫn bằng các trò chơi trên mạng. Nhiều lúc chúng tôi đành lực bất tòng tâm với những em đã nghiện. Chỉ mong làm sao có giải pháp căn cơ để đổi thay, chứ thế này mãi hậu quả đau lòng sẽ còn nhiều hơn thế nữa".

Nói về giải pháp hạn chế tình trạng nghiện game ở trẻ, độc giả Thoihoa Nguyen cho rằng vấn đề không phải là cấm đoán: "Con bạn sẽ quyết tâm chơi game cho bằng được nên cái quan trọng không phải là cấm đoán chúng vì càng cấm lại càng tò mò muốn thử và bạn cũng sẽ không thể theo sát con bạn 24/24 được. Điều quan trọng nhất là bạn phải làm cho con hiểu và cân bằng được giữa thực tế và trò chơi. Tôi và các bạn tôi ngày xưa cũng mê game nhưng cũng nhờ nó mà chúng tôi đã chọn cho mình con đường theo CNTT và nuôi sống gia đình mình hiện giờ. Có điều chúng tôi không hề nghiện game, quan trọng là do bản thân mỗi người và cách giáo dục từ gia đình".

Trong khi đó, bạn đọc Văn Ngọc Trần lại cho rằng cần thắt chặt kiểm soát hoạt động game online để hạn chế tác hại của chúng lên trẻ em: "Game online cần có kiểm soát. Nhiều tiệm game nằm sát trường học tung đủ chiêu mời gọi khách chơi (chủ yếu là học sinh): nào là tốc độ cao, giảm giá, nước uống miễn phí... Cần thắt chặt hoạt động kinh doanh này".

Đồng quan điểm, độc giả Trần H Phúc nhấn mạnh: "Chuyện như thế này sẽ còn tiếp diễn nếu gia đình không kiểm soát được con em chơi game, lướt web bậy bạ. Chính quyền cũng cần nghiên cứu thêm về quản lý game online như hiện nay, cần siết chặt giờ giấc và độ tuổi chơi game lại".

"Những game mang tính bạo lực rất nguy hiểm, tưởng tượng ảo giác mang đến đời thực rất nhiều. Mong sao nhà chức trách có biện pháp, gia đình quan tâm con em nhiều hơn tránh nhiều trường hợp quá đáng tiếc xảy ra", bạn đọc Phương Bốn bổ sung thêm.

